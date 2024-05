Istra je hit: ‘Tramezzani je lukav, imamo dva iznimna talenta, a evo zašto je Erceg morao otići’

Podijeli :

Ako je nekome žao što prvenstvo uskoro završava, to je svakako Istra 1961. Pulski sastav, preporođen pod vodstvom Paola Tramezzanija, u odličnoj je formi u zadnje vrijeme, što je pokazao i proteklog vikenda protiv Hajduka. Pa, iako bi u Istri voljeli da sezona još malo potraje, njezin sportski direktor Saša Bjelanović u razgovoru za Sport Klub optimistično poručuje kako je ovo samo početak i stvaranje baze za nastavak uspona u sljedećoj sezoni.

U zadnja četiri kola SuperSport HNL-a najuspješnija momčad je Dinamo. Novi-stari prvak uzeo je maksimalnih 12 bodova.

Tko je drugi? Nije to Rijeka, dojučerašnji konkurent za prvaka. Nije to ni Hajduk, koji je odavno počeo tonuti. Nije to čak ni Osijek, koji se kasno probudio.

To je – Istra. Puljani su u te četiri utakmice uzeli deset bodova od mogućih 12. Pobijedili su Osijek, Slaven Belupo i Rudeš te proteklog vikenda remizirali s Hajdukom na Aldo Drosini 1:1.

Iako bi u “normalnim” okolnostima bod s Hajdukom uvijek trebao biti dobar i pozitivan, u Istri su malo ipak razočarani. Moglo se i više, pogotovo nakon sjajnog otvaranja.

“Hajduk je nakon utakmice s Varaždinom došao u Pulu ozbiljniji i oprezniji, morao se vaditi. Dobro smo krenuli i baš izdominirali u prvih 25 minuta. Šteta što nismo imali veću prednost. Ali, Hajduk ima individualnu kvalitetu, čak je mogao i preokrenuti u drugom poluvremenu i moramo prihvatiti bod. Zadovoljniji smo nastupom i igrom, nego rezultatom”, kaže u razgovoru za Sport Klub Saša Bjelanović, sportski direktor Istre.

Zaista, Istra je u prvih 20-ak minuta potpuno dominirala i Hajduk je čak mogao biti zadovoljan zaostatkom 1:0 (gol Lawala). Kasnije će Istra biti kažnjena za te propuste izjednačenjem Perišića, a u drugom poluvremenu Splićani su mogli i do preokreta.

“Utakmica s Rijekom prije nekoliko kola označila je početak jednog zahtjevnijeg sustava igre kod nas, 3-4-2-1 s dosta visokim presingom po cijelom terenu. Također i trenerov fajterski mentalitet tjera igrače da budu takvi i na terenu, neovisno o suparniku. Preuzimamo velik rizik i to se za sada pokazuje uspješno. Malo se koja momčad tome može oduprijeti”, ističe Bjelanović, nekoć i sam dio “Prgave familije” Hajduka. Bio je sportski direktor kluba s Poljuda od svibnja 2018. do studenog 2019. godine.

“Nije lijepo kako je Tramezzani reagirao, ali…”

Vaš trener Paolo Tramezzani izravno je isključen u prvom poluvremenu zbog unošenja u lice Hajdukovu treneru Juri Ivankoviću, opravdano?

“Koliko sam vidio, Paolo je pričao s četvrtim sucem kada je nešto došao reći i trener Hajduka. To je vjerojatno izbacilo našeg trenera iz takta. Možda je malo pretjerao, ali nije bilo namjere za sukobom. Jednostavno, to je tako. U utakmici bude tenzija i nervoze. Nije lijepo, ali se događa.“

Postoji li kod vas poseban motiv protiv Hajduka ili je ta epizoda daleko iza vas?

“Ma, ne postoji. Puno sam klubova promijenio u igračkoj karijeri i kasnije kao direktor. Kad bih tako razmišljao protiv svakog bivšeg kluba, trošio bih previše energije.“

S obzirom na super formu Istre, je li vam žao što sezona završava uskoro?

“Pa, da. Baš smo o tome bili pričali. Da je još deset kola, koliko visoko bismo završili u poretku. U dobrom smo trenutku. Igrači su prepoznali da od trenerovog načina rada imaju koristi, a kad je tako, onda se radi s još većim elanom. Šteta što sezona ubrzo završava, ali sada gradimo bazu za novu sezonu.“

Čekaju vas još Varaždin i Gorica, koji su ispred vas u poretku, što znači da teoretski još možete dohvatiti šesto mjesto, ali generalno vjerujem da se već sabiru dojmovi sezone. Koju biste joj ocjenu dali?

“U nogometu završni mjesec sezone ostaje najupečatljiviji. Kraj sezone popravio je početak i onaj srednji dio gdje smo se mučili. Nismo imali identitet kao momčad. Ako je sezona utrka na 400 metara, mi smo u zadnjih 100 metara ušli u dobrom sprintu i nadoknadili dosta toga. Sezonu završavamo s 5-6 mladih igrača koji će nam sljedeće sezone biti nositelji.“

“Nikad nisam vidio tako brz napredak kao kod Lawala”

A to su?

“U obrani Koski i Iovu, obojica mladi reprezentativci svojih zemalja. Veznjak Maurić je hrvatski mladi reprezentativac, rođen 2003., pa desni bek Valinčić koji je nažalost morao na artroskopiju koljena, naprijed imamo Lisicu koji se diže, pa Lawal, Filet… To su sedmorica igrača rođenih između 2001. i 2003. godine i svi su već sada starteri.“

Otkud ste “iskopali“ ofenzivce Ekonga, Lawala i Fileta koji u finišu sezone postaju prava otkrića? Pogotovo Nigerijac Salim Fago Lawal koji je u zadnje tri utakmice zabio tri gola. Pamtit će ga i Hajdukova obrana…

“Lawala smo primijetili na poznatom juniorskom turniru u Viareggiju. Vlasnik akademije za koju je igrao dao nam je riječ. U međuvremenu je Lawal odigrao dobro na Svjetskom prvenstvu do 20 godina u Argentini, ali čovjek koji ga je zastupao održao je riječ. Lawal je bio projekt našeg skautinga. Razlika između kolovoza prošle godine, kad je došao, i sada, nebo je i zemlja. Nikad nisam vidio tako brz napredak u tako kratkom roku kao kod njega u zadnje vrijeme.”

Idemo dalje. Emmanuel Ekong u seriji protekle četiri utakmice ugradio je dva gola i dvije asistencije, no problem je kod njega što je posuđen iz Empolija. Kako ga zadržati?

“Poznajem talijansko tržište i kad se otvorila mogućnost krajem sezone na toj poziciji, u par dana uspjeli smo sve finalizirati. On je isključivo zahvaljujući Paolu dosegao maksimum potencijala. Preporodio se i naša je želja ostaviti ga, ali o tome moramo s Empolijem kad i njemu završi prvenstvo gdje se bori za ostanak.“

Opcija otkupa postoji?

“Postoji, doduše financijski malo zahtjevnija jer ipak je to klub iz Serie A, ali vidjet ćemo. Nadam se da ćemo pronaći rješenje jer bi sigurno i njemu još jedna sezona kod nas puno značila.“

Elias Filet dugo je bio u sjeni, primarno Ante Ercega, ali sada je i on dočekao svoje mjesto pod pulskim suncem.

“Zapazili smo ga u Luksemburgu gdje je bio među najboljim strijelcima lige. Trebala nam je pričuvna opcija za Ercega. Bio je idealan profil, ali mu je trebalo vrijeme adaptacije, baš kao Lawalu.“

Kad smo kod posudbi, i lijevi bek Mladen Devetak je posuđen iz Palerma. Želite li i njega zadržati?

“Zadovoljni smo njime. Zahvalan je, inteligentan i ima dobre fizičke predispozicije. I on je zadovoljan ovdje. Pričat ćemo s Palermom.“

A što je s trenerima? Ove sezone imali ste trojicu (Karoglan, Catala, Tramezzani), to je ipak previše?

“Je, previše je. Čim promijenite trojicu trenera, nešto nije išlo u pravom smjeru. Karoglan je tu bio kratko, s Catalom nismo imali problem oko ostanka, ali htjeli smo promijeniti energiju i da ova momčad pokaže potencijal koji smo vjerovali da ima. Paolo je uspio izvući maksimum iz igrača. Toga nam je u početku nedostajalo. Ako on ostane, nemamo potrebu dovoditi previše igrača.“

Kako mislite “ako ostane“? Znači li to da njegov ostanak na klupi nije siguran?

“Svaki dan komuniciramo i obostrana želja za nastavkom suradnje postoji, premda postoji dio ugovora gdje se jednoj i drugoj strani ostavlja mogućnost izlaska. Što se nas kao uprave tiče, želimo nastaviti s Tramezzanijem. I on bi volio ostati, no moramo još neke detalje definirati. Iskreno, nadam se da će i vlasnici kluba prepoznati sve pozitivno što se događa oko kluba u zadnje vrijeme i da će nam dati zeleno svjetlo.“

Što je to Tramezzani promijenio u svlačionici Istre, kako joj je promijenio krvnu sliku?

“Talijanski mentalitet poznajem možda bolje i nego hrvatski. U toj zemlji sam formiran kao osoba. Svaka momčad na terenu je preslika trenera. Paolo je borben, srčan, emotivan, pravi fajter. Uz to ima i, rekli bi Talijani, ‘furbiziju’, lukavost. Zna zavikati, ali i pohvaliti kad treba. Momčad ga prati. Intenzitet na treninzima je visok. Najvažnije od svega, formirao je identitet momčadi koji smo ranije tijekom sezone izgubili. Lutali smo u letargiji, a Paolo je sve to razbudio i prodrmao.“

“Imamo dvojicu talenata o kojima će se pričati”

Hoće li biti i odlazaka? Ima li interesa za vaše igrače?

“Imamo srednju generaciju odličnih timskih igrača poput Hujbera, Majkića, Vuka, Marešića… To su igrači od 24-25 godina koji su nositelji naše momčadi. Imamo za njih upite. I mi živimo od transfera i teško je očekivati da nećemo pustiti nekog od njih ako dobije dobru ponudu.“

U kojem ćete “bazenu“ tražiti pojačanja? Ciljate li neke nove “lawale” i “ekonge”ili je fokus na vlastitom pogonu?

“Mi smo razvojni klub Alavesa i moramo davati šansu mladima. Teško je dovesti kvalitetnog hrvatskog mladog igrača jer on košta, a mi ne plaćamo odštete za transfere. Moramo se okrenuti ‘egzotičnijim’ tržištima poput Afrike i Južne Amerike i nastojati pogoditi s talentiranim igračima s tih područja. Uz to, želja je naći iskusnije hrvatske igrače koji će biti podrška mladima, kao što sada imamo Blagojevića, Mlinara, Majstorovića… Prioritet je omladinski pogon i projekti kluba. To su sada Dukan Ahmeti, rođen 2007. godine, i Raul Kumar, rođen 2008. O njima će se u budućnosti jako puno pričati. Izuzetni su talenti. Očekujem da će kroz godinu i pol do dvije biti standardni u seniorskoj momčadi Istre. Ako još netko iskoči, ispromovirat ćemo ga.“

Kakve su ambicije u novoj sezoni – hvatanje gornjeg doma poretka ili “samo” ostanak u ligi?

“Ako momčad ostane na okupu s trenerom, uz pokoje ciljano pojačanje mogla bi biti zanimljiva. Naša je realnost u okviru budžeta biti ponizan i reći da je glavni cilj ostanak u ligi. Svatko od nas naravno ima ambiciju koja te tjera da budeš bolji i podižeš ljestvicu. Najvažnije je ne promašiti trenera. Nismo u situaciji da si možemo priuštiti, recimo to tako, ‘sigurna’ pojačanja, već se moramo kockati ne znajući hoće li nam se neki novi igrač isplatiti ili neće.“

Ako se ne varamo, niste do sada javno istupali nakon izbacivanja Ante Ercega iz momčadi. Da razjasnimo, što se tu dogodilo i gdje je “puklo”?

“Nema se smisla na to vraćati, ali niti jedan klub na svijetu nije blesav pustiti najboljeg igrača tek tako. To je bilo plod nekih stvari koje su se događale kontinuirano i gdje je Paolo odlučio presjeći. Nije to više dopuštao. Mi smo stali iza trenera, iako mu nije bilo lako, ali momčad se nakon toga ujedinila i pokazalo se da je odluka bila dobra. Dapače, otvorilo se više prostora za Lawala i Fileta. Sjećam se da se tako otvorilo Bakraru kada je Ante bio suspendiran na devet utakmica. Na račun toga, Bakrar se prodao u MLS.“

Za kraj, je li naslov prvaka Dinama očekivan ili ste na tronu očekivali Rijeku?

“Nisam očekivao da će se Rijeka toliko dugo boriti, ali sada imaju za čim žaliti jer ih je 20 minuta dijelilo od možda povijesnog uspjeha. Na kraju je Dinamo slavio na šmek, na mentalitet velike momčadi. Ove godine bilo je dosta turbulencija u Maksimiru i Dinamo je već 3-4 puta bio klinički mrtav, a uspio se vratiti. Svaka čast. To je do kvalitete kluba i ljudi koji rade u njemu.“

Prognoza finala Kupa?

“Dinamo je u pozitivnom trendu, a Rijeka je u zadnje dvije utakmice u nervozi. Odmarala je neke igrače i koliko god da to može biti korisno, ako izgubiš utakmicu uoči finala Kupa, nije dobro. Dajem prednost Dinamu.”