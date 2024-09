Hrvat ‘priznao’ Poljacima: Maksimir je najružniji stadion u Europi, imate sreću što postoji Osijek

Podijeli :

AP Photo/Massimo Pinca by Guliver

O tome da Hrvatska nema nacionalni stadion za poljske medije progovorio je i bivši igrač Jagiellonije, Hrvat Ivan Runje. Ustvrdio je i da Srbija ima bolje stadione od onih hrvatskih kao i da je Maksimir najružniji stadion koji je vidio.

Hrvatska je među najboljim reprezentacijama Europe i svijeta, već godinama bilježi fantastične rezultate, ali problema sa stadionima i infrastrukturom ne nedostaje.

Pogotovo baš tih s infrastrukturom! Ponajviše brine činjenica što je Hrvatska Poljsku dočekala u Osijeku, a ne u Zagrebu ili Splitu. A o tome je za poljske medije progovorio hrvatski branič Ivan Runje koji je veliki dio karijere proveo u Jagieloniji, od 2016. do 2023. godine.

Za Maksimir je rekao da je to vjerojatno najgori stadion u Europi, dok je Poljud nazvao starim, a Poljake je uvjeravao da su sretni što igraju u Osijeku.

“Naš najveći problem je infrastruktura. To je tako čudno. Imali smo toliko uspjeha u zadnjih deset godina, ali nemamo svoj nacionalni stadion”, rekao je Runje, koji je potom nastavio:

“Ovaj stadion zagrebačkog Dinama… jedna tribina nema dozvolu za ulaz. To je dramatično. Jedan od najgorih stadiona u cijeloj Europi. Što se tiče stadiona splitskog Hajduka, i on je jako star. Poljska je imala sreće jer se utakmica igrala na stadionu koji je prije godinu dana otvoren u Osijeku. To je sličan objekt onima u Ekstraklasi”

Runje je tada neizravno prozvao i državu.

“Novac je uvijek bio problem. Ne zna se hoće li se za to pobrinuti nogometni savez ili država. Koliko će se za to izvući novca iz europskih fondova? nemam pojma Čekamo tolike godine, a nema ni nacionalnog stadiona. Zagreb je imao ponudu, odbijena je. Nemamo stadione, nemamo moderne akademije. Sve je jako staro. Naša vlada ne želi učiniti ništa da bude bolje.”

O problemima hrvatskog nogometa za poljske medije progovorio je Dino Štiglec koji je u Poljskoj igrao za Slask.

“Imamo ljude koji žele igrati nogomet, žele se zabaviti na stadionu, a naša infrastruktura izgleda kao da kasnimo 30 godina.” Imamo gore stadione od Bosne, Srbije i Slovenije. Ovdje moramo ulagati. Naša utakmica protiv Poljske u nedjelju je u Osijeku na privatnom stadionu koji je izgradio privatni investitor. Oni i Rijeka imaju dva stadiona za koja se može reći da nisu loša.