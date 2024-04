Hajduku prijeti najveća kazna u povijesti Hrvatske: Evo kada se iščekuje presuda

Podijeli :

neredi_torcida20-030424 Cropix by Guliver

Hajduku prijeti jedna od najtežih kazni ikad izrečenih u Hrvatskoj zbog nereda na nogometnim stadionima, a mogla bi biti i najteža. Hajduku je za početak do daljnjega suspendiran stadion odlukom Povjerenstva za natjecanje.

To znači da se na Poljudu ne smije igrati nijedna prvenstvena utakmica do kraja sezone, ni s gledateljima ni bez njih.

Sreća u nesreći za Hajduk je da u nedjelju igra na Rujevici protiv Rijeke pa neće morati tražiti zamjenski stadion koji zadovoljava kriterije za SuperSport HNL. No već u sljedećem kolu trebao bi igrati domaću utakmicu protiv Osijeka. Splitski klub najprije čeka odluku Disciplinske komisije Hrvatskog nogometnog saveza.

Stegovne odluke vezane za natjecanje u Hrvatskom kupu donosi Disciplinska komisija HNS-a, čiji je predsjednik Marko Smolek. On će zatražiti dodatno očitovanje Hajduka, osim što će dobiti viđenja službenih osoba, ali zasad još nema odgovor na pitanje za koji će datum sazvati sjednicu Komisije. Najave su iz HNS-a da bi se trebala održati sljedeći tjedan. Predviđene sankcije su od novčanih do pet utakmica igranja bez gledatelja u prvenstvu ili Kupu, kao i u drugom slučaju suspenzija stadiona na jednu do dvanaest utakmica.

Kako god bilo, Hajduk ima osam dana za žalbu na odluku Disciplinske komisije. Splitski klub može i odbiti pravo na žalbu, što bi značilo da prihvaća odluku Disciplinske komisije. Ako uloži žalbu, vrijedit će odluka o suspenziji stadiona sve dok se žalba ne razriješi. U svakom slučaju, čini se da će Hajduk dobiti najveću u povijesti Kupa i SHNL-a.

Osim zatvaranja tribina na Poljudu i zabrane igranja na tom stadionu moguća je i novčana kazna. Hajduk se naplaćao kazni zbog svojih navijača, a vlasnik je i negativnog rekorda. Splitski klub platio je najveću financijsku kaznu u povijesti SHNL-a od 20.000 eura u listopadu prošle godine.