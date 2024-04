Hajdukov trener: ‘Problem je psihološki, to igrači moraju sa sobom raščistiti’

Podijeli :

Novi trener Hajduka Jure Ivanković neće po dobru pamtiti debi na klupi splitskog kluba.

“Ne mogu se nakon jedne loše utakmice donositi zaključci tko može, a tko ne može, pogotovo što se tiče mlađih igrača. Nije ugodno kad se krene porazom. Ulazak je bio paničan. Radili smo dosta neforsiranih grešaka i primili lagano dva gola. Drugi smo primili kad smo bili dominantni. Od 60. minute smo stalno stvarali šanse. Nismo postigli pogodak, teško je reći zašto. Zadnjih pola sata je putokaz kako trebamo dalje da izađemo iz krize”, komentirao je Ivanković, a prenosi Slobodna Dalmacija, nakon poraza Hajduka od Osijeka 2:1.

“Moramo se vratiti osnovama, ispravljati greške što prije. Utakmica u Koprivnici je blizu, situacija nije ugodna. Ovo je za one koji imaju karakter i stav. U teškim situacijama se poznaje tko je za Hajduk, a tko nije”, dodao je Ivanković, donedavni pomoćnik smijenjenog trenera Mislava Karoglana.

Na zagrijavanju se odmah ozlijedio Moufi.

“Nije izdržao na zagrijavanju. Vadis je ušao praktički nezagrijan. To nas je malo poremetilo, a kasnije je bilo okej. On je veliki profesionalac. Može biti primjer svima. Drago mi je zbog njega. On je odradio utakmicu kako on to može.”

U vrhu napada krenuo je Trajkovski umjesto Kalinića.

“Nikola nije spojio tri utakmice u tjedan dana već duži period. Odlučili smo ne riskirati ozljedu. Tijelo mu nije bio spremno.”

Gdje se može napredovati?

“Ima ga u svim fazama igre. Izgubili smo čvrstinu koju smo imali u prvom dijelu sezone. Čvrstoća nam je davala samopozdanje da i naprijed možemo nešto napraviti. Izostankom Marka Livaje je kvaliteta smanjena, ali opet smo kreirali. Više je bilo problema u obrani.”

Najveći je problem očito psihološke prirode.

“Slažem se. To igrači moraju sami sa sobom raščistiti, a mi im moramo pomoći. Krajnji cilj je daleko od nas, ali moramo sebi postaviti ciljeve do kraja sezone”, zaključio je Ivanković.