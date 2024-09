Hajdukov junak Durdov: ‘Livaja mi je idol, sanjao sam da igram s njim’

Podijeli :

Robert Matić, Miro Gabela/hajduk.hr

Cijeli hajdučki puk priča o Brunu Durdovu, novom čudu od djeteta koje je oduševilo navijače splitskog kluba.

Bruno Durdov, koji će u prosincu proslaviti tek 17. rođendan, obilježio je utakmicu s Goricom zabivši dva pogotka. Jedan ljepši od drugog, i tako sa 16 godina, devet mjeseci i deset dana postao najmlađi strijelac Hajduka u povijesti SuperSport HNL-a.

“Prvo bih krenuo od momčadi koja se nakon šokantno primljenog gola vratila. Vidjelo se koliko nam to znači, borili smo se za svaku loptu. Izašli smo iz krize, podigli u igri i zasluženo slavili”, počeo je Durdov.

Tim je golovima oborio rekord Nikole Vlašića, koji je u studenom 2014. godine sa 17 godina i 29 dana zabio protiv Zadra.

Kod oba gola asistirao mu je Marko Livaja.

“Ma to je sve izašlo iz mene, ne znam kako bih opisao taj osjećaj, samo je krenulo. A što se tiče Livaje – pa on je moj idol, sanjao sam da igram s njim, a sada prva dva pogotka na njegova dodavanja, to je savršeno. Poslije kada su mi tribine skandirale imao sam osjećao kao da nisam tu, kao da lebdim”, rekao je mladi Durdov.