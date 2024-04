‘Gvardiola i Šutala je indirektno razvio Theophile, to će i oni priznati’

Podijeli :

xPaulxPhelanx via Guliver

Joško Gvardiol i Josip Šutalo djeca su Dinama koja su iz Maksimira otišla u jače lige.

Gvardiol je napustio Maksimir i otišao u RB Leipzig da bi nakon toga u ljeto prošle godine došao u Manchester City za 90 milijuna eura čime je postao najskuplji stoper svijeta. Josip Šutalo je nakon Dinama postao stoper nizozemskog Ajaxa također prošlog ljeta u transferu vrijednom 20,5 milijuna eura.

Vršitelj dužnosti sportskog direktora Dinama Marko Marić na press konferenciji pričao je o francuskim igračima, a između ostalog, spomenuo je upravo kako je razvoju ove dvojice navedenih hrvatskih stopera važnu ulogu imao sadašnji stoper Dinama Kevin Theophile-Catherine.

“Nije nam francusko tržište zanimljivo jer sam ja tamo igrao. Oni imaju sjajne akademije, tamo dolazi puno igrača iz Afrike, a klubovima s 25-26 godina više niste zanimljivi jer žele gurati mlade igrače. U svijetu ima puno igrača koji nikada nisu igrali u prvoj francuskoj ligi, a napravili su sjajne karijere. I skandinavsko tržište je sjajno, oni imaju odličan karakter, ali to zna cijeli svijet. I najbolji igrači tog tržišta idu u klubove koji su financijski jači od nas. Ali ako nekome objasnimo zašto bi mu bilo bolje doći u Dinamo, onda imamo šanse. Dinamo nije Pierre-Gabrielu davao najbolji ugovor, ali smo mu puno toga objasnili. Lakše će se vratiti na pravu razinu kroz Dinamo nego negdje drugdje, i to se pokazalo točnim. Mi ne možemo dovesti najbolje igrača Monaca, možda možemo one koji su tamo u nekom problemu. Zanimljivo nam je i azijsko tržište, zbog omjera kvalitete i cijene, ali moramo bolje komunicirati. Dolazi li netko kao pojačanje ili tek popuna kadra.

Mi u prijelaznom roku trebamo popunjavati pozicije na kojima nam nedostaje igrača. To je kod nas poanta prijelaznog roka. Dovođenje igrača koji su vrhunski profesionalci, koji mogu razvijati indirektno puno drugih igrača. Pogledajte primjer Theophilea, on je indirektno razvio Gvardiola i Šutala, to će i oni sami priznati. Kad vidite nekoga od 34 godine da nakon svakog treninga ostaje raditi privatno, to je primjer mladim igračima.”