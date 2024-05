Gurnula Pajača u Hajdukovom tunelu pa je sada HNS žestoko kaznio

Podijeli :

Guliver Images

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluke o kaznama iz utakmica 27. i 34. kola, objavio je HNL na službenoj stranici.

HNK Hajduk se kažnjava zbog toga što je na prvenstvenoj utakmici 27. kola Hajduk – Lokomotiva domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini, u 21. minuti zapalila jednu baklju i jednu bljeskalicu, u 26. minuti jedna bljeskalica je bačena u teren za igru te je utakmica prekinuta u trajanju od 30 sekundi, u 33. minuti zapaljeno je devet baklji, od 39. do 41. minute zapaljena su sjedala na sjevernoj tribini koja su ugašena intervencijom vatrogasaca, u 42. minuti zapaljene su dvije bljeskalice od kojih je jedna bačena na tartan stazu, u 45. minuti u teren i na tartan stazu ubačeno je više predmeta – plastičnih čaša, upaljača i komada sjedalica, u 52. minuti zapaljena je jedna baklja, od 62. do 63. minute zapaljeno je sedamdeset i pet baklji, osam bljeskalica i tri topovska udara, od 65. do 68. minute zapaljeno je šest baklji od kojih je jedna bačena na tartan stazu, a jedna na teren, od 72. do 74. minute zapaljena je jedna baklja, u 75. minuti jedna dimna kutija te zbog toga što je nutricionistica HNK Hajduk, gđa. Dragana Sekulić Olujić, u tunelu koji vodi od terena za igru do službenih prostorija gurnula rukama u prsa glavnog suca utakmice g. Igora Pajača, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 17.000 eura.

Kažnjen je zato što su u 24. minuti, nakon isključenja igrača Dine Mikanovića, domaći navijači na sjevernoj i istočnoj tribini u dva navrata skandirali sucu utakmice “Cigane, Cigane“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 4.500 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 20.500 eura.

Gđa. Dragana Sekulić Olujić, nutricionist HNK Hajduk, na utakmici 27. kola Hajduk – Lokomotiva prijavljena je od strane delegata i suca jer je u poluvremenu utakmice u tunelu koji vodi od terena za igru do službenih prostorija gurnula rukama u prsa glavnog suca utakmice, g. Igora Pajača. Na temelju navedenog, počinila je prekršaj iz članka 52.st.1.toč.b. Disciplinskog pravilnika, te joj se izriče kazna zabrane obavljanja funkcije u trajanju od 3 (tri) utakmice koja obuhvaća zabranu ulaska u svlačionice i pripadajuće službene prostorije te pristup klupi za rezervne igrače prilikom odigravanja prvenstvenih ili kup utakmica, odnosno novčana kazna u iznosu od 1.000 eura.

GNK Dinamo se kažnjava zbog toga što je na prvenstvenoj utakmici 34. kola Dinamo – Osijek domaća navijačka skupina (BBB) na sjevernoj tribini od 60. do 61. minute zapalila najmanje tri baklje, od 66. do 69. minute zapaljeno je pet dimnih naprava i jedna bljeskalica na sjevernoj tribini te jedna dimna naprava na središnjem dijelu zapadne tribine, od 70. do 71. minute zapaljeno je šest baklji na sjevernoj tribini, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 2.000 eura.

Kažnjava se i zato što su u 60. minuti sa zapadne tribine gledatelji i navijači GNK Dinamo uzvikivali “Cigane, Cigane“ u trajanju oko pet sekundi, a što je upućeno glavnom sucu prilikom sudačke odluke dodjele javnih opomena klupi GNK Dinamo, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 4.500 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 6.200 eura.

HNK Hajduk se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 34. kola Istra 1961 – Hajduk gostujući navijači (Torcida) smješteni na južnoj tribini od 13. do 22. minute zapalili tri baklje, u 47. minuti šest dimnih kutija, u 50. minuti dvije dimne kutije, u 56. minuti dvije baklje, u 65. minuti zapalili su pedeset do šezdeset baklji od kojih je jedna ubačena u teren za igru, u 66. minuti zapaljena je jedna petarda koja je bačena na teren za igru, u 68. minuti zapaljene su dvije baklje te su od 60. do 72. minute zapaljene dvije stolice, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 9.300,00 eura.

NK Istra 1961 se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 34. kola Istra 1961 – Hajduk domaći navijači Demoni, smješteni na sjevernoj tribini, u 68. minuti zapalili četiri bljeskalice i jednu dimnu kutiju te jer su gostujući navijači Torcida smješteni na južnoj tribini od 13. do 22. minute zapalili tri baklje, u 47. minuti šest dimnih kutija, u 50. minuti dvije dimne kutije, u 56. minuti dvije baklje, u 65. minuti zapalili su pedeset do šezdeset baklji od kojih je jedna ubačena u teren za igru, u 66. minuti zapaljena je jedna petarda koja je bačena na teren za igru, u 68. minuti zapaljene su dvije baklje, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 3.300 eura.

HNK Rijeka se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 34. kola Varaždin – Rijeka pripadnici gostujuće navijačke skupine Armade, smještene na južnoj tribini, u 60. minuti zapalili četiri baklje, od kojih su dvije bacili u teren za igru, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 800 eura.

NK Varaždin se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 34. kola Varaždin – Rijeka pripadnici gostujuće navijačke skupine Armade, smještene na južnoj tribini, u 60. minuti zapalili četiri baklje, od kojih su dvije bacili u teren za igru, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 670 eura.