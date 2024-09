Gattuso: Sigurno nismo najjači u HNL-u, ali smo najdosadniji

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Trener Hajduka Gennaro Gattuso najavio je Jadranski derbi u nedjelju na Rujevici od 20 sati u sklopu 8. kola HNL-a.

Hoće li u prvoj postavi biti Pukštas koji je odradio suspenziju i Durdov koji je bio sjajan protiv Gorice? Što očekuje od Rijeke?

“Toni dobro zna da ne odgovaram na ova pitanja kako ne bih pomogao našem protivniku. Svi su na raspolaganju osim Bambe i Trajkovskog koji će uskoro priključiti treninzima. Sutra nas čeka zadnji trening u Splitu pa idemo u Rijeku.

Rijeka je ekipa koja mi se jako sviđa, igraju 4-1-4-1, ali 4-3-3 formaciju koja se brzo mijenja u 4-2-3-1. Jako su brzi. Hajduk ako želi pobijediti mora imati istu glad kao i oni. Njihovi krilni napadači su najveća opasnost i na to se moramo dobro pripremiti. Dobro igraju s loptom i bez lopte. U fazi obrane igraju u 4-5-1 i brzo izlaze naprijed kada osvoje loptu.

Ovo će biti kompletno različita utakmica od Gorice. Hajduk mora paziti na igru s loptom i bez lopte. Ključna riječ za ovu utakmicu je volja za patnjom, moramo biti spremni patiti i izaći bolji iz te patnje.”

Kakva je atmosfera u momčadi?

“Sviđa mi se što ekipu nakon Gorice nije obuzela nikakva euforija, dolaze na svaki trening i ponašaju se normalno, s obje noge su na zemlji. Puno je još do kraja prvenstva, idemo mirno dalje i vidjet ćemo gdje ćemo ići. Neću davati nikakve prognoze o osvajanju prvenstva, to s može govoriti pet ili šest kola prije kraja, ali ne sad.

Mi gradimo naš mentalitet koji je naravno lakše graditi dok se pobjeđuje. Iz utakmice s Goricom me raduje što iako neki sigurno nisu sretni što ne igraju od prve minute, ali kada uđu na pola sata ili 15 minuta daju sve od sebe, to pokazuje da su glavom u utakmici.

U ovoj ekipi ne postoje glavni igrači i igrači s klupe. Svi igrači su spremni. Ono što me raduje je što vidim ljutu facu na igračima koji ne igraju. Kad bi se smijali znao bih da su to neiskreni osmijesi. Želim vidjeti ljutu facu i volju za igrom.”

Kako je pripremati derbije u Hrvatskoj u usporedbi s drugim zemljama u kojima je radio?

“Kao trener nemam baš lijepe uspomene na Rijeku. S Milanom sam tamo izgubio 2:0, s Napolijem sam jedva pobijedio. Ovdje mi se čini da svatko tko dolazi igrati protiv Hajduka s ‘nožem u zubima’, to je tako jer ih ovdje čeka pun stadion, prava nogometna atmosfera.

Hajduk je ekipa koja privlači tisuće navijača i ovdje je svaka utakmica kao derbi, nema velike razlike između pripreme za utakmice s Rijekom ili Dinamom i pripremu na bilo kojeg drugog protivnika. Teško se može usporediti s drugim zemljama. Marseille-Lyon, Valencia-Villarreal, to su utakmice s 50-60 tisuća navijača gdje ti navijači pušu za vratom i guraju te naprijed.

Ovdje takvu atmosferu mogu stvoriti samo Hajduk i Rijeka. Gostovanja u Puli ili Velikoj Gorici su drugačija. Ali ova liga je jako teška, svaka utakmica je zahtjevna, provodimo sate i sate u video-analizi svih protivnika. Mogu reći da je liga zaista teška.”

Kako komentira dolazak Nenada Bjelice u Dinamo?

“Bjelica je kolega s velikim iskustvom, trenirao je u Austriji, Njemačkoj, Turskoj, Italiji. Jako dobro drži disciplinu u svlačionici, poznata mi je njegova filozofija nogometa. Mogu mu samo poželjeti sreću i dobrodošlicu. “

Kakav Hajduk želi na Rujevici?

“Treba nam ozbiljan Hajduk, s osobnošću, velikim ponosom i voljom. Kad budemo tako igrači vidjet će se i rezultati. Može biti i negativnih rezultata, ali moramo graditi pobjednički mentalitet. U Rijeci moramo poštovati protivnike, od početka će nas probati stisnuti presingom i nauditi nam. Moramo biti spremni na njihov presing. “

Mogu li uvrede navijača Rijeke s tribine biti faktor?

“Već nakon pet minuta utakmice ti navijače kompletno izgubiš iz glave. Kada sam bio igrač često su me vrijeđali, ali meni je to bila dodatna snaga, dodatno me punilo motivacijom. Ali kada uđeš u utakmicu zvuci s tribina ti potpuno iščeznu u glavi.

Marko Livaja je također igrač s iskustvom, igrao je najveće derbije u Grčkoj i siguran sam da ga uvrede ne pogađaju. Za vrijeme koronavirusa smo vidjeli da nogomet bez navijača nije nogomet. To je kao da gledate film kod kuće bez zvuka, a kada su tu navijači, to je kao najbolje kino s najboljim ozvučenjem. Moramo opravdati povjerenje naših navijača koji će nas doći podržati.”

Koliko je Hajduk daleko od onakvog kakvog Gattuso želi?

“Znamo trenutno tko smo i gdje smo. Sigurno nismo najjači u ovoj ligi, ali mogu reći da smo najdosadniji jer svakoga možemo izmučiti. Prekosutra igramo protiv Rijeke koja je u zadnje vrijeme zabila puno golova iz velike daljine, bio bih zadovoljan da taj aspekt njihove igre spriječimo. Protivnici znaju da imamo dva veoma sposobna vezna igrača koji znaju odigrati pas prema naprijed i sigurno će se svi mučiti s njima.”

Prati li početak sezone u Serie A?

“Pratim Serie A, lagao bih da kažem da ne pratim. Sviđa mi se Torino koji igra riskantan nogomet, to se i očekuje od njihovog treninga. Prvenstvo je zanimljivo, veliki gube bodove, a mali pobjeđuju. Napoli nije dobro krenuo, ali imam povjerenje u trenera Contea.”