Gattuso: Imam glavobolju pri odabiru idealnih 11, s Kalinićem se svakodnevno čujem

Trener Hajduka Gennaro Gattuso najavio je susret 9. kola HNL-a sa Šibenikom na Poljudu (nedjelja, 18.30 sati).

Gattuso je dobio nagradu za trenera mjeseca.

“Nagrada nije moja, to je nagrada momčadi, koja se osvojila na terenu. Fokus je na Šibeniku, čija momčad može zadati probleme. Prave nagrade dolaze na kraju.”

Kakva je situacija s Rokasom Pukštasom, protiv Rijeke nije krenuo od prve minute?

“Ništa se ne događa. Postalo mi je teško izabrati 11 igrača. Svi su se podigli, tako da imam glavobolju pri odabiru igrača. Kad igrač ne igra, najčešće ima ljutitu i tužnu facu. U mom rosteru svi dobro treniraju.

Na njima je da trče i dokazuju se na terenu. Moraju poštovati suigrače i zeleni travnjak. Dobro je što su igrači ljutiti kada ne igraju. Stvarno mi je teško posljednjih tjedana izabrati idealnih 11.”

Prokomentirao je što očekuje od Šibenika.

“Nema jednostavnih utakmica u ligi. Šibenik se odlično obrani, ima dvije-tri jako dobre stvari. Moramo biti oprezni kod tranzicije. Od svoje momčadi tražim maksimalan pristup i volju, a izdvojit ću riječ pristup. Lako je trčati protiv Dinama i Rijeke, ali ja želim da se životom ide na loptu i protiv Šibenika.

Utakmica je bitna i zbog izgradnje mentaliteta volje. Sutra idemo u rat, u bitku. Moramo izaći na teren i boriti se te osvojiti tri boda. Ne smijemo misliti da smo bolji od njih. Jako se dobro brane, defenzivno su orijentirani. Igrači vole i slijede svog trenera, trebat će nam opreza i lucidnosti u tranziciji ako želimo pobijediti.”

Situacija s Nikom Sigurom koji ide u kanadsku reprezentaciju?

“Pričao sam jutros s Nikom. Diže se u igri. Jedno vrijeme bio je bez treninga, ali sad je ušao u ritam. Ne bojim se za njega. Drago mi je što je pozvan u reprezentaciju. Ali nije tu samo Sigur, još će ih biti pozvanih u reprezentaciju. Nema fiksnih pozicija. Digla se razina cijele momčadi, svi mogu igrati.

Želim vidjeti da svi radosno treniraju i poštuju jedni druge. Nije jednostavno odabrati 11 igrača, ali raduje me što imam pet zamjena, pa da svatko može dati nešto u igri. Možda netko nije sretan što ne igra, ali ja moram odabrati.”

Otkrio je i je li se čuo s Nikolom Kalinićem. Kako on vidi trenutnu situaciju s obzirom da ste s njim slagali momčad?

“Ja sam ovdje, to sam više puta rekao, isključivo radi Nikole, koji me uvjerio da dođem. Da ga nisam poznavao, ne bih vjerojatno ni došao. Svaki dan se čujem s Nikolom, družimo se i večeramo. On je najveći navijač Hajduka i teško mu pada sve što se dogodilo.

Imam dobar odnos i s novim sportskim direktorom Francoisom Vitalijem. S Nikolom pričam o svemu, nogometu i prijateljskim stvarima. On mi daje poticaj da treniram ovu momčad.”

Dobio je i pitanje novinara otkud mu hrabrost da mlade igrače poput Prpića gurne u borbu?

“Ne mogu ovo nazvati hrabrošću. Godine mi u nogometu ne znači ništa, svi se ponašaju maksimalno pozitivno. Igrat će tko zaslužuje i tko se uklapa u formaciju. Mladi igrači su pokazali hrabrost u igri, ali i pogreškama. Nitko možda na početku sezone nije očekivao da će ovoliko mladih igrati u prvih 11, ali ja puštam da teren govori.

Problem nogometa broj 1 je što svi novinari krenu govoriti da imamo novog fenomena, a to se tako ne radi. Treba odigrati 50-60 utakmica da bi se igrača moglo proglasiti dobrim igračem. To je glavni problem modernog nogometa.

Moramo pustiti mlade igrače da treniraju i rade. Nagradilo ih se utakmicama. Moraju jako trenirati. Stalno im govorim što mogu promijeniti život sebi i obitelji, ali za to treba raditi 24 sata. Igrati profesionalni nogomet je privilegija.”