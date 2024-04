Evo za koliko Petković može otići iz Dinama, jedan detalj je posebno zanimljiv

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Sportski direktor Dinama Marko Marić dotaknuo se ciljeva kluba.

Nravno, dosta je priče bilo vezano za ovo ljeto kada su u pitanju odlasci i dolasci.

“O imenima ne mogu niti hoću pričati. Kada je riječ o budžetu, primarni cilj je da se nađu rješenja za igrače koji ne doprinose. Moramo izbalansirati ekipu i to dosta bolje. Kada to napravimo, a radimo na tome, onda ćemo imati jasniju sliku koliko igrača nam fali. Ne može se to riješiti u jednom prijelaznom roku, ali najbolje za sve bi bilo da se uspije riješiti”, rekao je Marić.

Sigurno je da će ovog ljeta dosta klubova čekati u redu za Martina Baturina, ali i za Bruna Petkovića. Petković je ove sezone u 38 utakmica u svim natjecanjima zabio 17 golova uz devet asistencija. Sjećate da je Petkovića htio Trabzonspor, ali taj transfer se nije realizirao, te je produžio ugovor u Dinamu do ljeta 2025.

Euro se bliži, Petković bi se, jasno, trebao naći na konačnom popisu putnika za Njemačku. Zanimljivo je da je Petković u svoj ugovor ugradio veoma zanimljivu odštetnu klauzulu od samo 2.5 milijuna eura, ali ona može biti aktivirana samo u tijeku Europskog prvenstva, piše Index.

Ukoliko u tom periodu nitko ne aktivira tu klauzulu onda Dinamo može postaviti cijenu koju oni žele, a njegova trenutna vrijednost procjenjuje se na pet milijuna eura.