Dok Hajduk muče ozljede, Čabraja nema tih problema: ‘Želimo se vratiti kući s bodovima’

NK Lokomotiva

Danas od 17:10 Hajduk dočekuje Lokomotivu na Poljudu u utakmici 27. kola SuperSport HNL-a.

Momčad Silvija Čabraje trenutno je na petom mjestu, a u nevjerojatno tijesnoj utrci trenutno vodstvo drži Rijeka. Hajduk ima samo bod manje, dok Dinamo zaostaje pet bodova s utakmicom manje.

Hajduk će danas na domaćem terenu biti bez ozlijeđenih Darija Melnjaka, Mihaela Žapera i Filipa Uremovića, ali trener Lokomotive ne dijeli muke s kolegom Karoglanom.

Čabraja je najavio utakmicu na Poljudu:

“Odigrali smo dosad dvije utakmice s Hajdukom, jednom smo remizirali, u Kranjčevićevoj je bilo 1:1, dok smo na Poljudu minimalno izgubili 0:1, ali bili su to do samoga kraja neizvjesni okršaji. Nadam se da ćemo i u subotu na Poljudu odigrati dobru utakmicu, ova momčad to svakako može i želimo se s bodovima vratiti u Zagreb”, rekao je.