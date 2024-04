‘Doći će dan kad će Perišić igrati od prve minute, a evo kad očekujemo povratak Livaje’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk u subotu od 19.10 sati igra protiv Rudeša pred praznim Poljudom u 32. kolu HNL-a. Susret je najavio trener Hajduka Jure Ivanković.

Otkrio je je li pričao s novim predsjednikom Ivanom Bilićem.

“Jučer smo se kratko upoznali, poželio nam je sve najbolje.”

Pitali su ga i nada li se ostajanju na klupi Hajduka.

“Ja sam privremeno rješenje i tako se i ponašam.”

Stanje s Livajom?

“Neće igrati sutra, nije još spreman, očekujemo ga protiv Varaždina.”

Može li Perišić od prve minute?

“Doći će trenutak za to, sutra još nije taj dan.”

Kakav Rudeš očekuje?

“Svaku utakmicu grizu, imaju dobru energiju, očekujem to i sutra. Bit će organizirani, posebna je i motivacija igrati protiv Hajduka. Njihov trener je ozbiljan i svakoj utakmici tako pristupa. Ali sve će se pitati nas, moramo biti dominantni, vršiti konstantan pritisak.”

Komentirao je i kakvu reakciju momčadi očekuje nakon prekida negativnog niza.

“Vratilo se pozitivno raspoloženje, pobjeda je tom e doprinijela. Igrači su motivirani, želimo tako nastaviti.”

Stanje u momčadi?

“Vratio se Ferro u momčad, ostali ostaju na listi ozlijeđenih, Melnjak će se uključiti u rad kroz tjedan-dva, možda dobije minute do kraja sezone. Hrgović se dobro oporavlja također.”

Lovre Kalinić?

“Ima problema s laktom, jednostavno u ovom trenutku je najvažnije da se oporavi.”

Šarlija?

“Šarlija je u dobrom stanju, radi zamjenske treninge ozbiljno i dobro. Od ponedjeljka je u konkurenciji u momčadi. Krovinović ima najveću minutažu, igrao je kroz bol, koristili smo ga maksimalno u sezoni. Koprivnica mu je bila pošteda. Nema posebnog razloga.”

Ima li naputak od ljudi iz kluba za mlade igrače do kraja sezone?

“Plan je bio za Osijek i Belupo da pobijedimo, za prekinuti negativan niz. Sada smo malo rasterećeni, ima još mladih igrača koji će sigurno debitirati. Mislim na Skoku, protiv Rudeša će debitirati ako sve bude po planu, ostaj mogućnost za još kojeg igrača.”

Kakav je odnos s igračima kojima ističe posudba? Brekalo, Laszlo? Je li logičnije da drugi dobiju priliku?

“Dosta je bilo turbulentno razdoblje, nije jasan stav bio zauzet s kojim igračima idemo u iduću sezonu. Sada će biti jasnija slika, svi koji su sada u Hajduku normalno treniraju, bore se za sebe i žele igrati. Oni koji ostaju će sada dobivati više prilike, sada je sve jasnije.”

Kako motivirati igrače? Igra se pred praznim tribinama i protiv zadnje momčadi lige…

“Ove koje su nam bile na život i smrt, nismo ih dobro odigrali, možda je pritisak prevelik. Igrači moraju svakog dana biti bolji, da sami sa sobom se trude, boriti se i za sebe.”

Odjidja igra više?

“Dobio je priliku jer sam procijenio da nam treba stabilnost, dobro trenira, ekipa ga cijeni. Nakon utakmice je osjetio probleme, preskače Rudeš, ali je pokazao da je ozbiljan.”

Kakva je njegova pozicija u klubu?

“Imam ugovor s klubom, klub ima mogućnost da me stave na poziciju koju žele. Do kraja sezone ćemo tako, kasnije ćemo vidjeti. Imam ugovor još godinu dana s klubom, trener do kraja ove sezone.”