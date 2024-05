Dinamo sprema veliko slavlje, evo uputa za navijače!

Podijeli :

Alen Szabo/GNK Dinamo

Dinamo će u nedjelju od 17:30 na Maksimiru protiv Rudeša odigrati zadnju utakmicu sezone, a po završetku će se na travnjaku održati dodjela pehara i medalja.

Nakon dodjele, igrači će obaviti medijske obaveze, a zatim autobusom krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića gdje će se održati velika proslava naslova.

Klub je na stranicama objavio upute za navijače.

“Navijačima preporučamo da se na Trg zapute tramvajem br. 17 od okretišta Borongaj odakle se mogu povesti do stanice Trg žrtava fašizma, a zatim pješice nastaviti do Trga bana Jelačića. Opcija je i pješačka ruta kroz ulice Maksimirsku i Vlašku do Trga, što će ujedno biti i ruta kojom će putovati autobus s igračima Dinama.

Napominjemo kako će tramvajski promet na ruti kojom će se kretati autobus s igračima biti obustavljen.

Zagrijavanje za proslavu krenut će u popodnevnim satima, a po dolasku autobusa na Trg bana Jelačića počinje velika proslava uz istaknuta i poznata glazbena imena i brojne goste koji će uveličati ovaj poseban dan nakon jedne od najupečatljivijih sezona maksimirskog kluba u povijesti. Vjerujemo da ćemo tog dana na trgu ispisati novu stranicu Dinamove povijesti i zato svi koji u sebi imaju emociju prema našem klubu taj dan trebaju biti s nama na proslavi.

Posljednji put Dinamo je naslov na Trgu proslavio sada već davne 2007. godine, s obzirom da je iza nas jedna od najzahtjevnijih, ali i najslađih sezona za naš klub, pozivamo sve koji osjećaju i vole Dinamo da nam se pridruže na velikoj proslavi i da pokažemo koliku dinamovštinu nosimo u sebi, zajedno ovjekovječimo posebne uspjehe koje smo ispisali tijekom sezone 2023/24 i zaplavimo Trg!

Zagreb je Dinamo – Dinamo je Zagreb!

Svi na Trg – vidimo se u nedjelju!“, stoji u objavi.