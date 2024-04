Dinamo rutinski razbio Istru i najavio novi pohod na novu titulu

Podijeli :

AP Photo by Guliver

U susretu 29. kola SuperSport HNL-a Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Istru 1961 sa 4-1 približivši se vodećoj Rijeci na dva boda zaostatka.

Nakon dva uzastopna slavlja na Poljudu protiv Hajduka, “Modri” nisu imali pravo na pogrešan korak protiv Puljana kako bi nastavili lov na vodeću Rijeku.

Gosti su se držali do završnice prvog dijela, imali su rezultat 1-1, no Dinamo je potom zabio još tri gola i mirno priveo susret kraju.

Za Dinamo su zabili Gabriel Vidović (3), Fran Brodić (44, 58) i Dario Špikić (61), dok je pogodak za goste postigao Elias Filet (37).

“Modri” su poveli već nakon dvije i pol minute, Petar Sučić je proigrao Vidovića koji je “lažnjakom” slomio braniča Istre 1961, a potom lijepo zabio pored Marijana Ćorića.

Gosti su mogli izjednačiti u 13. minuti, ali je Advan Kadušić zakasnio na dodavanje na drugoj stativi. Tri minute kasnije i Dinamo je imao priliku, no Martin Baturina nije bio precizan. Baturina je mogao bolje reagirati i u 18. minuti.

Istra je izjednačila u 37. minuti nakon velike pogreške Josipa Mišića. Mladen Devetak je ubacio s lijeve strane u sredinu, Mišić je loše reagirao, lopta mu je prešla preko noge, što je na drugoj stativi spremno dočekao Elias Filet pogodivši za 1-1.

Dinamo je do kraja poluvremena uspio vratiti prednost, a pogodak za 2-1 je u 44. minuti zabio Brodić na dodavanje Brune Petkovića. Korak bliže pobjedi aktualni prvak je napravio u 58. minuti, a ponovo su u glavnim ulogama bili asistent Petković i strijelac Brodić. Bila je to lijepa akcija Dinama, Sučić je proigrao Petkovića, a ovaj “podvalio” loptu do Brodića koji nije propustio realizirati veliku priliku.

Tri minute kasnije razriješene su sve dvojbe oko pitanje pobjednika. Baturina je proigrao Špikića, a ovaj pogodio za 4-1.

U derbiju kola od 19.30 sastaju se Rijeka i Hajduk.

Rijeka vodi sa 62 boda, Dinamo ima 60, a Hajduk 55 bodova. Istra je osma sa 28 bodova, a zadnje dvije pozicije drže Slaven Belupo (27) i Rudeš (7).