Dinamo prvog dana prvokupa prodao više od 1000 godišnjih ulaznica

Naime, Dinamo je prvog dana prvokupa prodao više od 1000 godišnjih ulaznica.

“Svi prošlosezonski vlasnici godišnjih ulaznica imat će dovoljno vremena (do subote) za kupovinu ovosezonskih godišnjih ulaznica s obzirom na to da do subote (19h) traje zaštićena prodaja godišnjih ulaznica.

Hvala svima koji su strpljivo čekali na suncu i tako već prvog dana pokazali koliko im je Dinamo važan! Vidimo se na Maksimiru 2.8. na otvaranju sezone protiv Istre”, piše na Facebook stranici Dinama.