Crvena Zvezda krenula je po Ristovskog: ‘Sprema se balkanska transfer-bomba’

Bozidar Vukicevic CROPIX via Guliver Images

Brojni makedonski mediji danas su objavili vijest da je Crvena zvezda krenula po Stefana Ristovskog, desnog beka Dinama i jednog od trenutnih nogometaša Dinama koje Bad Blue Boysi najviše obožavaju. Ovo bi bila prava transfer bomba jer je posljednji igrač koji je Dinamo zamijenio Zvezdom bio Robert Prosinečki još davne 1987. godine.

“Sprema se balkanska transfer-bomba ovoga ljeta. Bivši europski prvak se raspituje za Stefana Ristovskog, braniča Sjeverne Makedonije i Dinama. Prema našim informacijama, Ristovski je velika želja Zvezde koja slaže ekipu za igranje u skupini Lige prvaka”, piše makedonski SportSport i dodaje:

“Bila bi to bomba koja bi odjeknula od Zagreba, do Beograda pa čak i do Skopja. Zatresla bi se cijela regija. Ristovski je poznat kao jedan od miljenika Bad Blue Boysa, a s obzirom na to da su mu 32 godine, mogao bi dodati još jednog diva u svoju veliku karijeru. Dosad je igrao za Vardar, Parmu, Crotone, Frosinone, Bari, Latinu, Rijeku, Sporting Lisabon i Dinamo.”

Najdulje u karijeri Ristovski se zadržao u Dinamu za kojeg je dosad sakupio 146 nastupa u kojima je zabio pet i namjestio 15 pogodaka, a došao je i do toga da bude jedan od kapetana zagrebačke momčadi.