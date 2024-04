Čabraja: Neće nikome glava pasti ako ne izborimo Europu, osim možda meni

Podijeli :

NK Lokomotiva

Trener Lokomotive Silvijo Čabraja otkrio je dojmove nakon što su poraženi od Dinama u Kranjčevićevoj 1:0 u susretu 31. kola HNL-a.

Junak Dinama bio je Sandro Kulenović u 60. minuti.

“Čestitam Dinamu. Nismo zabili svoje, oni jesu i to je manje-više to. Nakon gola smo bili bolji, dotad nismo napravili previše. Imamo li imperativ igranja u Europi? Čovjek je zvijer i naravno da se bori. Tako ćemo se boriti i mi. Pa neće nikome glava pasti, osim možda meni, ako ne igramo Europu. U životu se može samo umrijeti”, bio je prvi dojam trenera Lokomotive koji je nastavio:

Lokomotiva je u borbi za Europu.

“Probat ćemo dobiti Rijeku, igramo protiv Osijeka u toj direktnoj borbi. Puno je bodova u igri.”

Hoće li igrači biti posebno motivirani za Rijeku?

“Igrači moraju biti motivirani, a i plaćeni su za to. Ne vjerujem da moji igrači nikad nisu motivirani. Možda se nekad uđe lakše, ali to je od trenutka do trenutka.”