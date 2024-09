Bjelica o Petkoviću: ‘Htio ga je i Union, nekad ga treba pohvaliti, a nekad kazniti’

Podijeli :

Damir Krajac Cropix via Guliver

Nenad Bjelica na press konferenciji govorio je i o odnosu s napadačem Bruno Petkovićem s kojim je već surađivao u Dinamu.

Kad je Bjelica odlazio, Petković je rekao “srest ćemo se opet”. Trener Dinama otkrio je kakav ima odnos s njim.

“Htio sam da se sretnemo prije, iskreno. Međutim, nije se ostvarilo dok sam bio u Trabzonsporu, a i u Unionu. Bilo je nekih pokušaja, ali ne s moje strane direktno. Zadnji put smo se čuli kad mu je bio rođendan.

Imam dobar odnos s njim, koji je nekad bio i turbulentan, ali ja sam takav čovjek. Očekujem da mi daš sve i ja ću tebi dati sve, a to vrijedi za sve igrače. On će sigurno biti Bruno Petković kao nekad i drago mi je da ga opet mogu trenirati”.

Otkrio je i koja je tajna rada s Petkovićem.

“On je tad rastao i došao je kao velika nepoznanica za hrvatski nogomet i svi su bili skeptični oko njega. Najzaslužniji za njegov rast je on i ako dođe do nastavka rasta opet će on biti zaslužan.

Treneri su tu da mu pomognu, a postoje razni način. Nekad ga moraš kazniti, nekad pohvaliti, nekad maknuti iz ekipe, ali uvijek iskreno. I nije to samo s njim, nego prema svim igračima. Svi ovi igrači mogu igrati u Dinamu, a na njima je da se ukrcaju u pobjednički brod. Tko je spreman dati sve za Dinamo, taj će kod mene biti dobrodošao”.