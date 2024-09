Bjelica: Bolila me glava dva dana koga da stavim u igru, imamo strašan kadar

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

U susretu 8. kola HNL-a Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Lokomotivu sa 5-1 približivši se vodećem dvojcu na bod zaostatka, no i Rijeka i Hajduk imaju utakmicu manje. Nakon utakmice zadovoljan je bio trener Plavih, Nenad Bjelica.

“Čestitao bih igračima i svima u klubu na pobjedi nakon perioda, koji nije bio pozitivan. Puno smo pričali s igračima u ovih par dana, za drugo nije bilo ni vremena ni uvjeta. Dominirali smo i puno toga što ni nismo mogli trenirati smo primijenili.

Odradili smo utakmicu u svim fazama igre, u obrani i u napadu, čak i u prekidima. Velika pohvala dečkima. Svi su sretni i možemo se u miru pripremati za Monaco”, rekao je Bjelica u uvodu press konferencije.

Rekli ste da je problem bio psihološke prirode, što ste radili u ovih par dana?

“Puno smo razgovarali i grupno i individualno, ali ne previše. Rekli smo im na koji način želimo igrati i ponašati se na terenu i izvan njega i mislim da možemo biti zadovoljni onime što smo vidjeli. Imali smo još dobrih situacija, žao mi je zbog primljenoga gola, ali Lokomotiva te uvijek može ugroziti.

To su napravili u nekoliko navrata, ali u puno manje navrata nego što smo vidjeli u zadnjih nekoliko utakmica. Drago mi je da su se svi zajedno branili i zajedno napadali. Svaka pobjeda bi nam dobro došla u ovom periodu, a kad pobijediš 5:1 je to još bolje. Mora nam ovime rasti samopouzdanje, vratili smo se u život.”

Kako su vam djelovali Bernauer i Torrente u paru?

“Prvi put su igrali danas zajedno i zahtijevali smo da igraju jednostavno i da, kad imaju prostora, uđu u sredinu s loptom i pokušaju dijagonalama u dubinu. Sve u svemu vrlo kvalitetna utakmica i njih dvojice i čitave ekipe. Puno je lakše igrati stoperima kad pomaže čitava momčad.”

Na predstavljanju ste rekli da ćemo gledati okomitiji Dinamo…

“Ja sam, kažu, pragmatičan trener. Jesam, ja ne umirem u ljepoti nego želim rezultate. Pa ako ćemo nekad odigrati dugu loptu na Petkovića, to nije nabijanje nego je planski. U puno situacija smo bili direktni, a nismo ništa stigli utrenirati. Puno toga su igrači primijenili na terenu što smo rekli u pripremi.”

Što vas je najviše razveselilo, a što naljutilo?

“Sam osjećaj biti opet na klupi Dinama je za mene predivan osjećaj. Pljesak tribina prije početka mi je puno značio, a razveselila me, naravno, i pobjeda. Torrenteu su prvi golovi u karijeri, drago mi je zbog njega. Ništa me nije naljutilo. Možda primljeni gol, ali bože moj, to se događa.”

Kakva je situacija sa Stojkovićem, koji nije bio u kadru? Možemo li se nadati Theophileu i Mmaeeu za Monaco?

“Stojković je na treningu malo osjetio mišić, ali mislimo da nije ništa ozbiljno. Samo mu se, čini mi se, zgrčio mišić, ali nismo željeli ništa riskirati. Theophile-Catherine može biti opcija za srijedu, ali Mmaee ne. Theophile-Catherine će igrati samo ako bude sto posto spreman.”

Koliko je ovih 11 blizu početnoj postavi za Monaco?

“Blizu su, sviđa mi se kako su igrali, ali kad vidite tko je ušao… To su reprezentativci, Kulenović je prvi strijelac lige, a još nisam uveo ni Kačavendu. Imamo jako kvalitetan kadar, boli me dva dana glava jer nisam znao koga staviti, osobito u ofanzivnom dijelu. Svaku utakmicu se moramo bacati na glavu i svi koji igraju moraju iskoristiti šanse.”

Kako ste zadovoljni trkačkim segmentom ekipe?

“Dosta smo trčali. Tranzicija po izgubljenoj lopti je bila kvalitetna, puno bolja nego u zadnjim utakmicama. Branili smo se sa svih 11 igrača, Petković je bio prvi obrambeni igrač i jako dobro je usmjeravao njihovu igru kako smo željeli. Omogućio nam je da se dobro brani, vidjet ćemo i brojke.”

Vodili ste 11 utakmica protiv trenera Monaca, jeste li se čuli?

“Malo smo izgubili kontakt otkad sam otišao iz Austrije, Adi Hütter je jako simpatičan lik. Jako mi je drago da je na nivou na kojem je, on je to zaslužio svojim radom. Imamo i zajedničkog menadžera, puno toga nas povezuje i kao dobrog prijatelja ću ga željeti pobijediti.”