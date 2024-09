Bivši prvi čovjek Torcide za SK: ‘Ako želimo narodni klub, budimo kao Bilbao! Krivac je samo jedan’

Podijeli :

Nadzorni odbor, predsjednik Uprave i gradonačelnik Splita. Svi su oni "na tapetu" navijača Hajduka.

Sve spomenute aktere u uvodu bivši predsjednik Torcide s kraja 80-ih i početka 90-ih godina Stipe Hajduk Valenta u razgovoru za Sport Klub oštro je kritizirao.

Naš sugovornik burnog navijačkog životopisa – o kojemu više možete pročitati OVDJE – istinska je legenda navijačkog puka Majstora s mora. Nema toga što nije proživio s Hajdukom, ali ovakav, eksplozivan istup Nikole Kalinića ne pamti.

“Netko je napokon imao ‘cojones’ reći kako stvari stoje, odnosno ono što svi znamo zadnjih 15-20 godina. Rekao je ono što su mnogi prije njega mislili, ali su šutjeli nadajući se da će se možda jednog dana vratiti u klub. A Nikola nije takav. Davali su mu lažne informacije o stanju u klubu i jednostavno je ‘pukao’. Ljudi iz Nadzornog odbora nemaju nikakve obveze, a u sve se žele petljati. Doveli su ljude koji nisu adekvatni za voditi Hajduk”, mišljenja je Valenta kojega je ovaj događaj, kao i sve oko Hajduka, silno pogodio.

Upitao bi Aljošu Pavelina, predsjednika Nadzornog odbora, sljedeće.

“Je li Ivan Bilić njegov prijatelj? Ako jest, OK. Doveo je prijatelja za predsjednika Hajduka. Ako nije, tko je taj koji mu je sugerirao Bilića? Neka izađe imenom i prezimenom. Bilićeva prva rečenica na predstavljanju bila je da nema pojma o nogometu i da će dovesti nekoga za sport. Jad i bijeda.“

Na pitanje tko je glavni odgovorni za situaciju u klubu, temperamentni Valenta je jasno upro prst:

“To je Ivica Puljak kao gradonačelnik jer je Grad Split većinski vlasnik Hajduka. On ima udariti šakom o stol i sazvati izvanrednu Skupštinu kluba. Ovaj NO mora se maknuti iz kluba! Zna se tko vodi klub – to su predsjednik, sportski direktor i trener. Tri najvažnije osobe. Kome će odgovarati? Neka odgovaraju Gradu jer je on većinski vlasnik, a ne nekome tko upravlja Hajdukom, dok mu je svaka druga rečenica ‘mi s tim nemamo ništa’. Samo pranje ruku.“

Nastavio je kritizirajući članove Nadzornog odbora.

“Garantiram vam da ni jedan od njih ne može stati nasuprot mene i govoriti mi o Hajduku jer sam u klubu 65 godina. A ne mogu ni govoriti o nogometu jer sam trener 30 godina. To su ljudi koji ne znaju kako lopta izgleda, ali su tu instalirani da provode neku politiku.“

Upravo je i smijenjeni Kalinić doveo u pitanje aktualni model upravljanja.

“OK, narodni klub nije loša ideja, ali zar Hajduk nije bio narodni klub, klub Splita i Dalmacije i 70-ih godina ili prije 80 godina? Ako ćemo narodni klub, ja sam prvi za to. Ali, onda neka bude kao Athletic Bilbao! Shvaćate što želim reći. Da igrači budu isključivo iz Splita i Dalmacije.“

Nastavio je Valenta nabrajajući imena nekih od predsjednika, trenera i igrača koji su bili u Hajduku (a neki još uvijek jesu), s jasnom porukom.

“Oreščanin, Pušnik, Kopić, Carrillo, Gustafsson, Karoglan… Anello, Diamantakos, Diallo, Dajaku… Marijana Bošnjak, Ivan Kos, Jasmin Huljaj, Ivan Bilić. Tko se razumi u Hajduk, zna što želim reći. Nisu to ljudi za Hajduka!“

Što sada, kako će nakon svega ovoga izgledati budućnost Hajduka?

“Tresla se brda, rodio se miš. Mi smo luđaci, ako pobijedimo Dinama, a vjerujem da hoćemo, opet će zavladati euforija i ludilo. O ovome se neće više ni pričati”, zaključuje Stipe Hajduk Valenta.