Bivši kapetan o Livaji: Zaboli te Markane, Hajduk ti nije do koljena

HNK Hajduk Split

Hajduk je u utakmici 27. kola HNL-a dočekao Lokomotivu na Poljudu, a potom izgubio utakmicu i kiksao u borbi za naslov. U susretu u kojem je domaćin od 21. minute igrao bez isključenog Dine Mikanovića, Lokomotiva je slavila 2:1 golovima koje je postigao Robert Mudražija. Marko Livaja kod 0:1 nije iskoristio jedanaesterac. U 96. minuti uspio je tek zabiti za konačan rezultat.

Na igru Hajduka u svojoj kolumni za Dalmatinski portal osvrnuo se bivši kapetan kluba Hrvoje Vejić. Istaknuo je više negativnih stvari na račun Hajdukove igre. Posebno se dotaknuo dvojice Hajdukovih tragičara, ali i trenera Mislava Karoglana.

“Gledali smo odličnu utakmicu u Poljudu, od prve do zadnje minute bilo je zanimljivo, nogometno, to što je završilo za nas katastrofalno ne umanjuje činjenicu da je utakmica bila sadržajna i zanimljiva… Izgubili smo utakmicu koju smo morali dobiti i to je jedino bitno. Ne pamtim kad sam bio ovako razočaran igrom Hajduka”, započeo je Vejić.

“Mikanović? Što je najgore, igrao je 20 minuta jako dobro, ali momak očito ima problem sa samokontrolom, drugi karton ti se jednostavno ne smije dogoditi u ovakvoj utakmici, preskupo je. Ali nije on jedini, bilo je tu još par pojedinaca koji su, blago rečeno, zasrali”, dodao je u opširnom osvrtu na utakmicu pa nastavio:

“Mislav je pogriješio u par stvari, to je jasno sad i meni i vama i njemu. Prvo, Diallo ne može i ne smije igrati ispred Hrgovića. Čovjek nije dao točan pas cijelo poluvrijeme, radio je sve krivo što je mogao napraviti. Što taj čovjek uopće radi u Hajduku, to je pitanje i za onog tko ga je doveo. Što je točno taj igrač dobro donio otkad igra, dajte mi jedan segment igre? Mr.Football, što, prosvijetli nas?

Drugo, Elez ili Prpić? Ok, važna je utakmica, treba ti iskustvo, jasno mi je da ti treba mir u svlačionici i sve bi to bilo dobro da je utakmica završila u našu korist, ali nije.

Treće, vratar? Imamo vratara koji je jako dobar u igri nogom i za što točno služi, jer igre nemamo uopće. U vratarskim kvalitetama s Kalinićem ne može stati ni blizu u istu rečenicu. I čovjek ima kredit neviđen. Kad je zadnji put nešto obranio, ne pamtim. Da je Kalinić u ovim izdanjima već bi ga razapeli davno, ali takvi smo, deri po svojima. Dobro Lučić igra nogom, stavi ga Mislave na krilo, Sahiti nije baš nešto.”

Ovako je prokomentirao Livajin pokušaj s bijele točke:

“Vratimo se na utakmicu, imamo igrača manje i gubimo, ali pokušavamo, Mislav radi izmjene i ravnopravni smo, borimo se, ne damo se. I onda penal, evo ga, vraćamo se. I Livaja odlučuje, opucat ću ‘panenku’, zaboli me.

I zaboli te, Markane, možeš što hoćeš. Ovaj Hajduk ti nije ni do koljena, tako je posložio sustav onaj koji je slagao sustav. Sutra ćemo nova dva murala iscrtat negdje u gradu, jebeš jedan penal. Jedan moj suigrač mi je nedavno rekao, kad imaš trenera od pet tisuća, a igrače od milijun, to ne može dobro završit. Nadao sam se da nije u pravu.”

“Velike su utakmice pred nama, borite se momci do kraja, pa kako god završilo. Bit će zanimljivo, to je sigurno. U ovu momčad je uloženo mnogo. Uprava cijelu godinu govori da je ova sezona ‘all in’. Ako je ovo ‘all in’, onda opasno blefirate”, zaključio je Vejić.