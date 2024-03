Bivši HNL trener o Livaji: ‘Totalna nonšalancija i nedisciplina u ključnom trenutku’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Osvrnuo se na kontroverzni penal Marka Livaje.

Lokomotiva je na Poljudu šokirala Hajduk u okviru 27. kola Supersport HNL-a. Zagrebačka momčad slavila je s 1:2 i tako Hajduku znatno otežala borbu za naslov koju Splićani vode s Rijekom i Dinamom.

Kontroverzan je bio trenutak pri rezultatu 0:1 kada je kapetan Hajduka, Marko Livaja imao priliku izjednačiti iz penala. Međutim, odlučio se na varijantu popularne ‘panenke’ što mu je vratar Čavlina obranio.

Taj pokušaj Livaje komentirao je Samir Toplak za MaxSport:

“To je bio trenutak kad se Hajduk mogao vratiti u igru, na krilima euforije napravio bi pritisak i možda okrenuo. Ključni trenutak, totalna nonšalancija i nedisciplina. Može se taj igrač zvati ne znam kako, ali sve dobro napravljeno palo je u vodu i puno toga sad je upitno”, zaključuje hrvatski trener.

Dodaje kako je previše uloženo u Hajduk da bi se odigravali takvi potezi u ključnim momentima:

“Koliko je puta Livaja bio na štitu, ali to nije bio trenutak za takvo što. Preozbiljna je situacija, to nije drugo, treće kolo. Nije beznačajna situacija, nego utakmica za naslov prvaka. Uloženo je jako puno u ovu momčad, ljudi dolaze na utakmicu da bi se netko zezao na taj način. To je ozbiljan posao. Bez obzira na to što je 100 puta prije zabio vrhunske golove i napravio vrhunske poteze, svi se tu slažemo, određena ozbiljnost i disciplina moraju se poštovati. Nitko ne smije biti iznad momčadi.”