ANKETA: Treba li Hajduk smijeniti Mislava Karoglana?

Hajduk je jučer protiv Lokomotive dotakao novo dno. Sigurno ne rezultatsko, ali nakon brojnih ulaganja i pojačanja, momčadi koje su složili, ovaj poraz na Poljudu vratio ih je par godina unazad. Mislav Karoglan vratio se na mjesto trenera Hajduka nakon što je "pedalu" dobio Ivan Leko. Karoglan je došao kao mladi, talentirani trener dovršiti ono što je započeo u prvom mandatu, a to je donijeti Hajduku napredak i prije svega titulu. Hajduk je na zimu vratio legendu Nikolu Kalinića te doveo Perišića, Brekala i Kleinheislera. Na prvu sasvim dovoljno za nadjačati nikad gori Dinamo i puno "siromašniju" Rijeku. Ipak, Hajduk tone sve dublje i trenutno je daleko od titule. Karoglan je u zadnjih devet utakmica osvojio samo 15 bodova, a da bi nekako uspio spasiti sezonu potrebnu mu je 27 iz idućih devet, odnosno trebaju mu baš sve pobjede ukoliko misli Hajduk dovesti do trona. Hoće li Jakobušić ići na otkaz i šok terapiju ili će ostaviti trenera da do kraja pokuša izvući stvar? Što vi mislite, je li odzvonilo Karoglanu? Treba li Hajduk dati otkaz Karoglanu? Apsolutno da, nije trener za Hajduk. Ne, još ništa nije izgubljeno. Smjene trenera nikad nisu ništa donijele Hajduku. Ne zanima me Hajduk, mali klub.

