Hrvatska nakon pet sezona konačno ima dva kluba u Europi, Hajduk se čeka za povijest

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Rijeka je pobjedom 3:1 na gostovanju kod Shelbournea u uzvratu trećeg kola kvalifikacija za Europa ligu nadoknadila poraz 1:2 iz prve utakmice i osigurala nastup u europskim natjecanjima ove jeseni.

U play-offu je čeka dvoboj s pobjednikom para Wolfsberger – PAOK, a prva utakmica u Solunu završila je 0:0. Prolaz u skupinu Europa lige donio bi joj najmanje osam europskih utakmica, a i u slučaju ispadanja u ovoj fazi, Riječani bi igrali grupnu fazu Konferencijske lige.

Ovim uspjehom, zajedno s Dinamom koji je zahvaljujući klupskom koeficijentu već izborio skupinu Europa lige, Hrvatska po prvi put nakon 2020. i tek drugi put u posljednjih 11 godina ima dva predstavnika u glavnoj fazi europskih natjecanja. Te 2020. Dinamo je prošao skupinu i stigao do četvrtfinala, dok je Rijeka završila natjecanje u teškoj skupini s Napolijem, Real Sociedadom i AZ-om.

Uspjeh bi mogao biti još veći ako Hajduk obrani prednost 2:1 protiv Dinamo Cityja u uzvratu trećeg pretkola Konferencijske lige i u play-offu prođe pobjednika dvoboja Silkeborg – Jagiellonia. Time bi Hrvatska imala tri kluba u europskim skupinama, a Hajduk bi prvi put nakon 2010. zaigrao jesen u Europi.

Hrvatska nikada nije imala tri predstavnika u grupnoj/ligaškoj fazi euro natjecanja.