Hrvatska ‘krade’ Sloveniji talentiranog mladog napadača?

Podijeli :

ArturxStabulnieks via Guliver Image

Napadač Radomlja Matej Malenšek nalazi se u sjajnoj formi na početku sezone slovenskog prvenstva. U pet nastupa postigao je isto toliko pogodaka i trenutno predvodi ljestvicu strijelaca. Ono što ga dodatno izdvaja jest činjenica da posjeduje i hrvatsku putovnicu, zbog čega se njegovo ime spominje kao potencijalno pojačanje za U21 reprezentaciju Hrvatske.

Kako doznaje Germanijak, u HNS-u se pomno prate njegove igre, a mogućnost poziva na okupljanje mlade reprezentacije nije isključena.

Malenšek, 20-godišnji ofenzivac koji primarno igra na lijevom krilu, sposoban je pokriti sve tri pozicije u napadu. Tijekom ljeta bio je na radaru Hajduka i Rijeke, a interes je pokazala i ljubljanska Olimpija, no do transfera nije došlo. Njegovo ime navodno se našlo i u bilježnicama skauta Dinama, protiv kojeg je ove pripreme odigrao prijateljsku utakmicu i pritom postigao pogodak za 2:2.

„Formalno još uvijek nismo dobili nikakav kontakt ni od HNS-a ni od Dinama, ali to ne znači da ga neće biti s obzirom na formu koju Matej pokazuje na početku sezone“, izjavio je njegov menadžer Matej Škegro. Dodao je kako se Malenšek razvija u pravom smjeru te da vjeruje da bi interes već ovoga ljeta ili na zimu mogao postati konkretniji.

„Ne želim stavljati pritisak, ali siguran sam da ga prate oni kojima je to posao. Znam i da Matej ne bi imao ništa protiv iskušati se na višoj razini, bilo u HNL-u ili u hrvatskoj U21 reprezentaciji“, poručio je Škegro.

Malenšek je ponikao u omladinskoj školi Radomlja, a prošao je i kroz mlađe selekcije Slovenije. Ugovor s klubom veže ga do ljeta iduće godine, što znači da bi već tijekom zime mogao slobodno pregovarati o nastavku karijere.