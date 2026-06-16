‘Hrvatska je puno bolja od Engleske! Oni su svako prvenstvo favoriti, ali ne naprave ništa’

“Pitanje je samo da li ćemo se postaviti u tom sustavu malo ofenzivnije ili ćemo ih čekati u nekom čvrstom bloku i probati kroz tranziciju izlaziti van”, rekao je Šafarić.

Prema najavama, u početnoj postavi mogao bi se naći Petar Musa, a Šafarić smatra kako bi upravo napadač mogao donijeti dimenziju koja će Hrvatskoj biti potrebna protiv Engleza.

“Nadam se da će nam donijeti više dubine, trebat će nam puno tih utrčavanja iz drugog plana, trebamo tu dubinu i s njim to dobivamo, a Kovačić i Modrić će, nadam se, preuzeti posjed i mi ćemo diktirati ritam i tempo utakmice”, dodao je.

Najviše pažnje ipak privukla je njegova procjena snage engleske reprezentacije.

“Oni su svako prvenstvo favoriti, ali ne naprave ništa. Mi smo puno bolji od njih, ali mislim da nas respektiraju, imaju veliku individualnu kvalitetu, ali vidjet ćemo kako će izgledati kao momčad”, poručio je Šafarić za Dnevnik Nove TV.