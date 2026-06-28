Hrvatska je na SP-ima najjača u nokaut fazi: U jednom segmentu najbolji smo u povijesti

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Genner Burne by Guliver

Hrvatska i Njemačka jedine su reprezentacije koje su na Svjetskim prvenstvima prošle sve raspucavanja jedanaesteraca bez ijednog poraza.

Hrvatska je na putu do šesnaestine finala Svjetskog prvenstva svladala Ganu s 2:1. Uz poraz od Engleske (2:4) i tijesnu pobjedu nad Panamom (1:0), dio javnosti ne vidi Vatrene kao izrazitog favorita za dubok prolazak kroz nokaut-fazu.

Ipak, upravo se u takvim situacijama često pokazivala njihova najveća snaga – utakmice na ispadanje i raspucavanja s bijele točke. Hrvatska je, kao i Njemačka, maksimalno uspješna u povijesti Svjetskih prvenstava kada se odluka donosila jedanaestercima – obje reprezentacije četiri puta su izvodile raspucavanje i sva četiri puta slavile.

Hrvatska je pritom bila bolja od Danske i Rusije na Svjetskom prvenstvu 2018., te od Japana i Brazila 2022. godine.

Njemačka je svoje slavne pobjede s bijele točke ostvarila protiv Francuske 1982., Meksika 1986., Engleske 1990. i Argentine 2006. godine.

Statistike dodatno pokazuju da su raspucavanja na Svjetskim prvenstvima relativno česta i da su već odlučila desetke utakmica, pa bi i na aktualnom turniru mogla imati važnu ulogu u razrješenju ključnih dvoboja u nokaut-fazi.