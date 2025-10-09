Hrvatska je na pragu SP-a, evo što nam treba kako bi osigurali plasman

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je 0:0 protiv Češke u Pragu u jednoj od ključnih utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Ovim rezultatom momčad Zlatka Dalića zadržala je prvo mjesto u skupini s 13 osvojenih bodova – jednako koliko ima i Češka, ali uz znatno bolju gol-razliku (+16 prema +5) te utakmicu manje.

Prema najnovijim statističkim simulacijama, Hrvatska ima čak 99,7% šansi da kvalifikacije završi na prvom mjestu i time osigura izravan plasman na Svjetsko prvenstvo. Dovoljno bi joj bilo osvojiti šest bodova u preostale tri utakmice, budući da u slučaju istog broja bodova s Češkom odlučuje gol-razlika, u kojoj su Vatreni u velikoj prednosti.

Već u nedjelju Hrvatska može napraviti veliki korak prema Kataru pobjedom protiv Gibraltara, a potom bi joj u studenom bila dovoljna još jedna pobjeda u dvobojima protiv Farskih otoka ili Crne Gore kako bi potvrdila plasman na Svjetsko prvenstvo – neovisno o rezultatima Češke.

Raspored Hrvatske do kraja kvalifikacija:

12. listopada: Hrvatska – Gibraltar

14. studenog: Hrvatska – Farski otoci

17. studenog: Crna Gora – Hrvatska

Vatreni su tako na pragu još jednog velikog natjecanja, a ako nastave u sadašnjem ritmu, plasman na SP 2026. mogao bi biti osiguran već prije posljednjeg kola.