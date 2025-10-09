Hrvatska ima još jednog trenera u BiH prvenstvu: Hrvati sada vode čak četiri tamošnja kluba

Podijeli :

HŠK Posušje

Dario Bašić preuzeo je u četvrtak kormilo HŠK Posušje, čime je postao četvrti hrvatski nogometni stručnjak angažiran u Premijer ligi BiH.

Bašić je predstavljen u klupskim prostorijama, a prva zadaća mu je pokušati osigurati ostanak u elitnom natjecanju te vratiti samopouzdanje i pozitivnu energiju.

“Posušje ima kvalitetnu ekipu i nije mu mjesto gdje se sada nalazi”, rekao je Bašić na konferenciji za novinare.

Hrvatski športski klub Posušje nalazi se na posljednjem mjestu Premijer lige BiH s ukupno šest osvojenih bodova nakon deset odigranih utakmica.

Novi trener donosi bogato iskustvo. Posljednje angažiranje bilo je izbornika U-23 reprezentacije Kuvajta, a radio je u Bahreinu i Omanu. Također je bio član stručnog stožera zagrebačkog Dinama i izbornik kadetske reprezentacije Hrvatske.

Ovaj angažman Bašića dodatno ističe trend angažiranja hrvatskih trenera u Premijer ligi BiH. Uz njega, hrvatski stručnjaci treniraju i HŠK Zrinjski, gdje je trener Igor Štimac, FK Sarajevo s trenerom Marijom Cvitanovićem, te NK Široki Brijeg, čiji je trener Dejan Klafurić.