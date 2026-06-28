Hrvatska ide na Portugal u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, evo kad je zakazana utakmica

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xVanessaxCarvalhox via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala, a taj se dvoboj igra u Torontu, u noći s četvrtka na petak u 1 sat po srednjeeuropskom vremenu.

Hrvatska je zauzela drugo mjesto u skupini L, kao i što je Portugal bio drugi u skupini K. U posljednjem, trećem kolu te skupine Kolumbija i Portugal su odigrali odličnu utakmicu u Miamiju koja je završila bez golova.

Kolumbija je tako pobjednik skupine sa sedam bodova, dok je Portugal skupio pet. U drugom ogledu trećeg kola ove skupine DR Kongo je mogao pobjedom protiv Uzbekistana osigurati nokaut fazu kao jedna od osam trećeplasiranih reprezentacija te je afrička reprezentacija to i učinila slavljem 3-1.

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Uzbekistan je poveo u 10. minuti golom Eldora Šomurodova, ali je DR Kongo preokret kreirao u nastavku. Strijelci su bili Yoane Wissa u 68. s bijele točke i 91. te Fiston Mayele u 78. minuti.

U Miamiju su Kolumbija i Portugal nizali šanse od početka do kraja, ali niti jedan pogodak nije postignut. Odlučniji i bolji su bili Kolumbijci, imali su više opasnijih napada i udaraca, ali mreže su ostale mirne i Portugal je time postao idući suparnik Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.