Hrvatska gostuje na Farskim otocima, a Dalić šalje nikad viđeni sastav

Hrvatska večeras od 20:45 gostuje kod Farskih otoka u kvalifikacijama za SP 2026.
Izbornik Zlatko Dalić suočen je s velikim problemima zbog izostanaka. Ozlijeđeni su Gvardiol i Kovačić, a Stanišić se reprezentaciji još nije priključio zbog rođenja djeteta. Upitni su i povratnici nakon ozljeda Juranović i Šutalo.
Obrana će stoga biti potpuno izmiješana, a debitant Ivan Smolčić mogao bi od prve minute zaigrati na desnom beku. Na golu je siguran Livaković, stoperski par trebao bi činiti Ćaleta-Car i Pongračić (ili Erlić), dok je Sosa na lijevom boku.
Vezni red i napad ostaju u najjačem sastavu; Sučić i Modrić u sredini, Perišić i Pašalić na krilima, Kramarić iza špice, a Budimir u vrhu napada.
Očekivani sastav: Livaković – Smolčić, Pongračić, Ćaleta-Car, Sosa – Sučić, Modrić – Perišić, Kramarić, Pašalić – Budimir.
