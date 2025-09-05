Hrvatska gostuje na Farskim otocima, a Dalić šalje nikad viđeni sastav

FIFA World Cup 5. ruj 202510:13 0 komentara
Tom Dubravec/CROPIX via Guliver

Hrvatska večeras od 20:45 gostuje kod Farskih otoka u kvalifikacijama za SP 2026.

Izbornik Zlatko Dalić suočen je s velikim problemima zbog izostanaka. Ozlijeđeni su Gvardiol i Kovačić, a Stanišić se reprezentaciji još nije priključio zbog rođenja djeteta. Upitni su i povratnici nakon ozljeda Juranović i Šutalo.

Obrana će stoga biti potpuno izmiješana, a debitant Ivan Smolčić mogao bi od prve minute zaigrati na desnom beku. Na golu je siguran Livaković, stoperski par trebao bi činiti Ćaleta-Car i Pongračić (ili Erlić), dok je Sosa na lijevom boku.

Vezni red i napad ostaju u najjačem sastavu; Sučić i Modrić u sredini, Perišić i Pašalić na krilima, Kramarić iza špice, a Budimir u vrhu napada.

Očekivani sastav: Livaković – Smolčić, Pongračić, Ćaleta-Car, Sosa – Sučić, Modrić – Perišić, Kramarić, Pašalić – Budimir.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)