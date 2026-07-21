Hrvatica koju prati gotovo tri milijuna ljudi potpisuje za Hajduk

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xJaydexChamberlain via Guliver

Marković nikada nije skrivala simpatije prema Hajduku, a njezin dolazak na Poljud mogao bi dodatno povećati interes za ženski nogomet u Splitu.

Jedna od najpoznatijih hrvatskih nogometašica Ana Maria Marković trebala bi postati nova igračica ŽNK Hajduk, doznaje Dalmatinski portal. Njezin dolazak zasigurno bi privukao veliku pozornost jer je riječ o igračici koja, osim nogometnim kvalitetama, uživa veliku popularnost na društvenim mrežama.

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Marković na Instagramu prati više od 2,7 milijuna ljudi, a tijekom karijere igrala je u Švicarskoj, Portugalu te posljednje u SAD-u za Brooklyn, gdje je nastupala i njezina sestra Kristina.

Iako je rođena u Splitu, veliki dio života provela je u Švicarskoj. Nogomet je počela trenirati s 14 godina, a danas 26-godišnja napadačica ima i 25 nastupa za hrvatsku reprezentaciju.