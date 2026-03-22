Hrvat zabio dva gola u njemačkom Kupu i poslao Wolfsburg u finale

U polufinalu juniorskog DFB-Pokala snage su odmjerili Wolfsburg i Koln. Nakon 120 minuta do pobjede od 3:2 su došli Vukovi, a ključnu ulogu imao je mladi hrvatski reprezentativac Karlo Šimić.

Vukove je u vodstvo u devetoj minuti doveo 18-godišnji Karlo Šimić koji, iako je rođen u Hamburgu, predstavlja Hrvatsku te je redoviti član mladih uzrasta.

Vodstvo Wolfsburga ekspresno je poništeno u 11. minuti kada je za Koln pogodio Marokanac Arian Romers. Ovnovi iz Kolna preokrenuli su 58. minuti preko Davida Fursta te se činilo da će odnijeti pobjedu i izboriti finale protiv Stuttgarta.

Međutim, u 83. minuti ponovno se ukazao mladi hrvatski napadač Šimić koji je svojim drugim golom donio izjednačenje Wolfsburgu i odlazak u dodatnih 30 minuta.

Tamo je na isteku prvog dijela Wolfsburg poveo autogolom Lea Isufija. Tu prednost sačuvali su do kraja te su tako Vukovi izborili svoje drugo finale juniorskog DFB-Pokala u povijesti.

Za prvi naslov borit će se protiv Stuttgarta koji je kroz povijest četiri puta podizao prestižan trofej u njemačkom nogometu.