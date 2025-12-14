Hrvat ostao bez trenera nakon samo dva mjeseca

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver

Španjolski nogometni prvoligaš Oviedo, za koji igra hrvatski krilni igrač Josip Brekalo, otpustio je trenera Luisa Carriona (46) nakon nedjeljnog poraza 0-4 kod Seville.

“Real Oviedo je donio odluku o raskidu ugovora s Luisom Carrionom kao trenerom prve momčadi, a na isti način je prekinuta suradnja i s njegovim pomoćnicima”, priopćila je predzadnja momčad španjolskog prvenstva.

Klub im je zahvalio na “predanosti, profesionalnosti i radu” te poželio sreću.

Carrion je bio trener Ovieda samo dva mjeseca, a imao je ugovor do kraja sezone. Tijekom tog razdoblja upisao je četiri poraza i četiri remija. Zasad je nepoznato tko će ga zamijeniti na klupi kluba koji se ljetos vratio u La Ligu nakon 24-godišnjeg izbivanja.

VIDEO / Brekalov Oviedo teško nastradao na gostovanju

Brekalo (27), koji je ljetos došao iz talijanske Fiorentine, igrao je u nedjelju od 61. minute. Dosad je sudjelovao u deset utakmica tijekom kojih je postigao jedan gol u Kupu kralja iz jedanaesterca.

U nedjelju je i Real Sociedad, za koji igraju hrvatski reprezentativci Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car, otkazao suradnju treneru Sergiju Franciscu poslije tri uzastopna prvenstvena poraza.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.