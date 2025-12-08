Hrvat iz Toronta otkriva kako pratiti Vatrene: ‘Cijene će biti kao ljeti u Hrvatskoj, a postoji izravan let iz Zagreba’

Planira kupiti ulaznice u slobodnoj prodaji, ali za to su šanse dosta male, što Kulića ne obeshrabruje.

“Naći ćemo nekakav način, mislim ovo je veliki događaj za Hrvate i za hrvatsku zajednicu da se Svjetsko prvenstvo odigrava ovdje u Torontu i u SAD-u. Ima načina ako se ne dobije preko FIFA-e”, kaže Michael.

Za hrvatske navijače ima preporuku kako najlakše doći do Kanade i ondje naći smještaj. “Cijene smještaja su poskupile u Torontu kao i svugdje po svijetu, ali ima jako puno hotela i mislim da će se cijene kretati na razini onih u Hrvatskoj tijekom ljetne sezone. Ja bih rekao da najbolja opcija svejedno je nekakav privatan smještaj. Ima i puno rođaka ovdje kojima se može javiti, i to je opcija“, kaže Michael.

Cijene za let do Toronta, kaže, kreću se negdje oko 1500–2000 kanadskih dolara, oko 900–1200 eura. “Tijekom ljeta se može letjeti izravno na relaciji Zagreb–Toronto preko aerolinije Air Transat i ja bih to svima preporučio“, ističe Kulić.