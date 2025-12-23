Hoće li Dalić voditi Hrvatsku i nakon Svjetskog prvenstva? Evo što je poručio ljudima iz HNS-a

Nedavno mu je ponuđen novi ugovor, kojim bi ostao izbornik barem do Eura 2028., no Dalić ga zasad nije prihvatio, poručivši da nema potrebe za žurbom, prenose Sportske novosti.

Izbornik je naglasio kako mu je trenutačni fokus isključivo na Svjetskom prvenstvu te da je ugovor tek formalnost, uz mogućnost nastavka razgovora na proljeće.

Dalić o ždrijebu: ‘Tuchelu nije baš drago. Rekao je da smo za četvrtfinale, a ne prvu utakmicu’ Evo kako su Modrić i Dalić glasali u izboru za najboljeg igrača godine

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić uvjeren je u nastavak suradnje.

“Mislim da će ostati”, rekao je za Sportske novosti.