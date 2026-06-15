HNS uvodi velike promjene: Milijun eura za mlade igrače i nova pravila u domaćem nogometu

Hrvatski nogometni savez od sljedeće sezone uvodi niz važnih promjena s ciljem poticanja razvoja domaćih talenata i povećanja broja minuta koje mladi hrvatski igrači dobivaju u seniorskom nogometu. Novosti će zahvatiti i SuperSport HNL i Prvu NL, ali na različite načine.
Najveća promjena odnosi se na elitni razred hrvatskog nogometa, gdje će HNS osnovati poseban fond od milijun eura. Taj će novac biti raspodijeljen klubovima ovisno o tome koliko su tijekom sezone koristili mlade hrvatske nogometaše. Što više minuta odigraju igrači koji ispunjavaju uvjete, to će klub dobiti veći dio ukupnog iznosa.
Pravo na ulazak u obračun imaju hrvatski državljani rođeni 1. siječnja 2004. godine ili kasnije koji imaju pravo nastupa za hrvatsku reprezentaciju. Broj priznatih minuta vodit će se prema službenim zapisnicima i podacima iz Comet sustava, a konačan način raspodjele sredstava bit će naknadno detaljno definiran odlukom Saveza.
Za razliku od modela koji postoje u nekim drugim državama, HNS nije odlučio nametnuti obvezu igranja mladih nogometaša u SuperSport HNL-u. Treneri će i dalje sami odlučivati o sastavu, no svaki nastup mladog igrača donosit će klubu financijsku korist. Time Savez želi potaknuti razvoj domaćih talenata bez izravnog zadiranja u sportsku autonomiju klubova.
Istovremeno, Prva NL zadržat će svoju razvojnu funkciju kroz stroža pravila. Svaka momčad tijekom cijelog susreta morat će imati najmanje dvojicu mladih igrača na terenu, a u toj kategoriji nalaze se hrvatski državljani rođeni 1. srpnja 2005. godine ili kasnije. Ako trener utakmicu započne s više od propisana dva mlada igrača, obveza se tijekom susreta smanjuje za broj igrača iznad minimalnog praga.
Pravilnik predviđa i posebne situacije u slučaju ozljede. Ako mladi nogometaš mora napustiti teren, a klub nema drugog igrača koji zadovoljava uvjete, neće ga moći zamijeniti starijim nogometašem, čime se dodatno osigurava poštivanje razvojne politike.
U HNS-u vjeruju da će ovakav model dugoročno povećati povjerenje klubova u mlade hrvatske igrače i omogućiti im više prilika za razvoj na najvišoj razini. Financijski poticaji u SuperSport HNL-u i obvezno korištenje mladih igrača u Prvoj NL trebali bi stvoriti kvalitetniji put prema seniorskom nogometu te u konačnici donijeti korist i domaćim klubovima i hrvatskoj reprezentaciji.
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