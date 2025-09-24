HNS uveo bitnu novost za kupovinu ulaznica, evo što morate znati

Podijeli :

HNS je objavio kad započinje prodaja ulaznica za ključnu kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo protiv Češke.

U četvrtak, 9. listopada, u 20:45 hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja ciklus Europskih kvalifikacija za Fifino Svjetsko prvenstvo 2026. godine, gostujućom utakmicom protiv Češke, na Fortuna areni u Pragu.

Prodaja ulaznica za spomenuti susret započinje u četvrtak, 25. rujna, a HNS je povodom toga izdao priopćenje u kojem je otkrivena novost u sustavu kupovine ulaznica za utakmice Vatrenih. Navedeno priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Od ove godine, osim novog, moderniziranog sučelja za prodaju ulaznica, HNS je uveo još jednu bitnu novost kojom je kupovina ulaznica sada jednostavnija i modernija. Sve ulaznice se nalaze isključivo u novoj HNS-ovoj aplikaciji za mobilne telefone, te više nema potrebe za ispisivanjem ulaznica. Kupovina se i dalje obavlja na HNS-ovom portalu za ulaznice, ali ćete sada, umjesto ispisivanja, ulaznice preuzeti u mobilnoj aplikaciji, s kojom ćete ući na stadion.

Opcija ispisivanja ulaznica kod kuće (“print at home”) više nije dostupna. Sve informacije o načinu i vremenu preuzimanja ulaznica unutar svoje mobilne aplikacije dobit će svi kupci nekoliko dana prije utakmice, putem e-pošte prijavljene kod kupovine ulaznica.

Pravo na kupovinu ulaznica imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu traženih osobnih podataka. Zbog relativno malog kapaciteta stadiona i posljedičnog malenog kapaciteta hrvatske navijačke tribine, jedna osoba može kupiti najviše dvije (2) ulaznice. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugoj osobi za koju kupuje ulaznice

Kod unosa osobnih podataka kod svake osobe trebati unijeti još i e-mail adresu na koju će biti vezana mobilna aplikacija na koju će se dostaviti mobilna ulaznica. Najbolje je da svatko ima ulaznicu na svome mobitelu i da se kod svake osobe unese njegova e-mail adresa, a za one osobe koje nemaju e-mail adresu ili koje nemaju mobilne telefone na koji mogu preuzeti aplikaciju treba upisati e-mail adresu nekoga tko će s tom osobom ući na stadion i onda kod sebe imati ulaznicu za sebe i za tu osobu.

Rok za kupnju ulaznica je do srijede, 1. listopada do 12 sati ili do rasprodaje svih raspoloživih ulaznica. Ulaznice će putem interneta biti dostupne na portalu za ulaznice, gdje se mogu pronaći detaljne informacije o prodaji ulaznica i načinima plaćanja.

PROGRAM VJERNOSTI

Tijekom srijede, 24. rujna najvjerniji navijači s najviše dolazaka na utakmice reprezentacije u proteklih pet godina mailom su dobili obavijest o 24-satnom pravu prvokupa ulaznica temeljem ostvarenih bodova u Programu vjernosti i to prema sljedećim kriterijima:

– po dvije ulaznice prvih 15 navijača s 30 i više ulaznica u Programu vjernosti,

– po jednu ulaznicu svi od 16. do 196. mjesta u Programu vjernosti, koji imaju od 18 do 29 ulaznica.