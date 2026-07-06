HNS poslao dopis FIFA-i nakon utakmice s Portugalom: ‘To je bila zloupotreba tehnologije’

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver Image

Uoči početka emisije RTL Danas oglasio se predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, koji je potvrdio da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, istaknuvši kako redovito prima pozive i drugih svjetskih čelnika. Naglasio je da su FIFA-ina pravosudna tijela neovisna te da svoje odluke donose isključivo na temelju činjenica i važećih pravila u svakom pojedinom slučaju.

RTL Danas doznaje i da je Hrvatski nogometni savez poslao dopis FIFA-i u kojem je izrazio nezadovoljstvo suđenjem na utakmici protiv Portugala. U HNS-u smatraju da je tijekom susreta bilo više spornih odluka, a posebno ističu primjenu VAR tehnologije.

Hrvatska je, podsjetimo, završila nastup na Svjetskom prvenstvu nakon što je poništen pogodak Joška Gvardiola. FIFA je objasnila kako je senzor ugrađen u loptu registrirao kontakt s kosom Igora Matanovića, zbog čega je dosuđeno zaleđe.

“Hrvatski nogometni savez poslao je dopis predsjedniku FIFA-e Gianiju Infantinu u kojem smo izrazili duboko razočaranje i neslaganje zbog utakmice s Portugalom, ne zbog sudačkih odluka kao takvih jer o njima se može razgovarati nakon svake utakmice, već zbog samog procesa koji je doveo do tih odluka.

Za početak, smatramo da je kod jedanaesterca za Portugal potpuno pogrešno primijenjen VAR protokol i tu sudac nije trebao biti pozvan na pregled snimke. I još važnije kod izjednačujućeg pogotka Gvardiola protivno nogometnim pravilima i smislu nogometa je dosuđeno zaleđe Pašalića zbog nepostojećeg odigravanja lopte Matanovića, zato što je senzor tako pokazao.

Smatramo da je to zloupotreba tehnologije, koju pozdravljamo u nogometu, ali mislimo da ovakva primjena nije korisna ni FIFA-i ni momčadima i ljubiteljima nogometa i znamo da naš dopis neće umanjiti bol i razočarenje navijača i igrača, ali smatramo da je važno upozoriti FIFA-u i zatražiti detaljno obrazloženje svih odluka”, rekao je Tomislav Pacak, glasnogovornik HNS-a.