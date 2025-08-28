HNS pomaknuo termin Hajdukove utakmice u Kupu

Koprivnica je prolaz osigurala pobjedom 1:0 protiv Pitomače, čime je izborila dvoboj sa Splićanima na svom terenu. Za razliku od ostalih utakmica koje su na rasporedu 10. rujna, Hajdukov susret pomaknut je na 24. rujna, objavio je HNS.

Rijeka, branitelj naslova, igrat će protiv zagrebačkog Maksimira, člana Treće NL Centar. Maksimir je u prvom kolu nakon produžetaka svladao Jadran iz Poreča 3:2. Dinamo Zagreb snage će odmjeriti s Dinamom iz Predavca, također članom Treće NL Sjever, koji je plasman izborio gostujućom pobjedom 5:3 protiv Bedema.