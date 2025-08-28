HNS pomaknuo termin Hajdukove utakmice u Kupu

Hajduk će u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa gostovati u Koprivnici kod istoimenog kluba, člana četvrtog ranga hrvatskog nogometa (Treća NL Sjever).
Koprivnica je prolaz osigurala pobjedom 1:0 protiv Pitomače, čime je izborila dvoboj sa Splićanima na svom terenu. Za razliku od ostalih utakmica koje su na rasporedu 10. rujna, Hajdukov susret pomaknut je na 24. rujna, objavio je HNS.
Rijeka, branitelj naslova, igrat će protiv zagrebačkog Maksimira, člana Treće NL Centar. Maksimir je u prvom kolu nakon produžetaka svladao Jadran iz Poreča 3:2. Dinamo Zagreb snage će odmjeriti s Dinamom iz Predavca, također članom Treće NL Sjever, koji je plasman izborio gostujućom pobjedom 5:3 protiv Bedema.
Svi Parovi šesnaestine finala SuperSport Hrvatskog kupa
Dinamo Predavac – Dinamo Zagreb
Koprivnica – Hajduk
Maksimir – Rijeka
Vukovar – Cibalia
Graničar Kotoriba – Slaven
Neretva – Istra
Uljanik – Osijek
Libertas – Gorica
Varteks – Šibenik
Dugo Selo – Lokomotiva
Solin – Rudeš
Gaj Mače – Varaždin
Kurilovec – Oriolik
Slavonija – BSK
Radnik Križevci – Mladost Ždralovi
Karlovac 1919 – Belišće
