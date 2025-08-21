HNS objavio cijene ulaznica za Crnu Goru, ukinuta jedna opcija koju su navijači voljeli

Prodaja ulaznica za kvalifikacijsku utakmicu za SP 2026. između Hrvatske i Crne Gore (8. rujna, Maksimir, 20:45) je počela.
Prodaja i distribucija
-
Ulaznice se prodaju putem HNS-ovog portala i na odabranim Petrolovim crpkama.
-
Ove godine uvedena je novost – ulaznice se nalaze isključivo u HNS-ovoj mobilnoj aplikaciji, nema više ispisa (“print at home”).
-
Kupci će nekoliko dana prije utakmice mailom dobiti detaljne upute za preuzimanje ulaznica u aplikaciji.
Pretprodaja ulaznica od 21. kolovoza do 7. rujna isključivo putem interneta:
1. kategorija (Zapad sredina): 50 €
2. kategorija (Zapad bočno): 40 €
3. kategorija (Zapad gore): 30 €
4. kategorija (Sjever i Jug): 25 €
U slučaju da se ranije sve ulaznice ne rasprodaju, cijene na dan utakmice (8. rujna) isključivo putem interneta:
1. kategorija (Zapad sredina): 55 €
2. kategorija (Zapad bočno): 45 €
3. kategorija (Zapad gore): 35 €
4. kategorija (Sjever i Jug): 30 €
Uvjeti kupnje
-
Pravo kupnje imaju samo hrvatski državljani.
-
Jedna osoba može kupiti najviše 4 ulaznice, pri čemu se unose osobni podaci i e-mail adrese svih navijača.
-
Preporuka je da svatko ima ulaznicu na svom mobitelu; za one bez mobitela/adrese moguće je koristiti e-mail pratitelja.
🔹 Prvokup za najvjernije navijače
20. kolovoza navijači iz Programa vjernosti dobili su 24-satno pravo prvokupa, prema bodovima:
-
28+ bodova → do 4 ulaznice
-
22–27 bodova → do 3 ulaznice
-
13–21 bodova → do 2 ulaznice
-
8–12 bodova → do 1 ulaznice
🔹 Sigurnosne mjere
-
Ulazak će biti moguć samo uz usklađene osobne podatke i ulaznicu.
-
Zabranjeno je unošenje transparenata/zastava većih od 2×1 m.
-
HNS upozorava na crno tržište – ulaznice kupljene od preprodavača bit će poništene, a policija uključena.
⏳ Prodaja traje do početka utakmice ili rasprodaje kapaciteta.
