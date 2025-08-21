HNS objavio cijene ulaznica za Crnu Goru, ukinuta jedna opcija koju su navijači voljeli

Prodaja ulaznica za kvalifikacijsku utakmicu za SP 2026. između Hrvatske i Crne Gore (8. rujna, Maksimir, 20:45) je počela.

Prodaja i distribucija

Kupci će nekoliko dana prije utakmice mailom dobiti detaljne upute za preuzimanje ulaznica u aplikaciji.

Ove godine uvedena je novost – ulaznice se nalaze isključivo u HNS-ovoj mobilnoj aplikaciji , nema više ispisa (“print at home”).

Ulaznice se prodaju putem HNS-ovog portala i na odabranim Petrolovim crpkama .

Pretprodaja ulaznica od 21. kolovoza do 7. rujna isključivo putem interneta:

1. kategorija (Zapad sredina): 50 €

2. kategorija (Zapad bočno): 40 €

3. kategorija (Zapad gore): 30 €

4. kategorija (Sjever i Jug): 25 €

U slučaju da se ranije sve ulaznice ne rasprodaju, cijene na dan utakmice (8. rujna) isključivo putem interneta:

1. kategorija (Zapad sredina): 55 €

2. kategorija (Zapad bočno): 45 €

3. kategorija (Zapad gore): 35 €

4. kategorija (Sjever i Jug): 30 €

Uvjeti kupnje

Pravo kupnje imaju samo hrvatski državljani .

Jedna osoba može kupiti najviše 4 ulaznice , pri čemu se unose osobni podaci i e-mail adrese svih navijača.

Preporuka je da svatko ima ulaznicu na svom mobitelu; za one bez mobitela/adrese moguće je koristiti e-mail pratitelja.

🔹 Prvokup za najvjernije navijače

20. kolovoza navijači iz Programa vjernosti dobili su 24-satno pravo prvokupa, prema bodovima:

28+ bodova → do 4 ulaznice

22–27 bodova → do 3 ulaznice

13–21 bodova → do 2 ulaznice

8–12 bodova → do 1 ulaznice

🔹 Sigurnosne mjere

Ulazak će biti moguć samo uz usklađene osobne podatke i ulaznicu .

Zabranjeno je unošenje transparenata/zastava većih od 2×1 m .

HNS upozorava na crno tržište – ulaznice kupljene od preprodavača bit će poništene, a policija uključena.

⏳ Prodaja traje do početka utakmice ili rasprodaje kapaciteta.