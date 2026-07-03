HNS izbacio Zdenka Lovrića iz sudačke elite

Lovrić je mogao suditi još jednu sezonu ostati među glavnim sucima, no u HNS-u su odlučili napraviti rez nakon analize spornih situacija iz prošle sezone. Ovakav potez tumači se i kao mogući korak prema profesionalizaciji sudačke organizacije u Hrvatskoj.

Istodobno su povećane i naknade za suce. Glavni sudac sada će po utakmici zarađivati 900 eura neto, pomoćni 350, četvrti sudac 230, dok VAR i AVAR suci dobivaju 400 odnosno 230 eura. Delegati i kontrolori suđenja imaju naknadu od 250 eura. Troškove sudaca i dalje financiraju klubovi kroz članarine, dok HNS pokriva kontrolore suđenja.

U strukturi Sudačke komisije došlo je do promjena. Dosadašnji šef Bertrand Layec više ne djeluje samostalno, nego je formirano tročlano tijelo u kojem mu pomažu Tomislav Petrović i Domagoj Vučkov, koji će zajedno odlučivati o ključnim pitanjima suđenja u hrvatskom nogometu.

Objavljena je i nova elitna skupina sudaca u kojoj su: Dario Bel, Ante Čulina, Mateo Erceg, Patrik Kolarić, Ivana Martinčić, Antonio Melnjak, Igor Pajač, Patrik Pavlešić, Duje Strukan, Ante Terzić i Ivan Vukančić.