HNL nedjelja: Tko će postati jesenski prvak?

Danas se igra posljednje kolo prvog dijela sezone u 1. HNL-u, a odluka o jesenskom prvaku bit će poznata nakon tri uzbudljive utakmice.

Dinamo – Varaždin, 13.00

Unatoč tome što se u jednom trenutku činilo da bi utakmica mogla biti odgođena zbog dana žalosti u Hrvatskoj, susret će se ipak održati na Maksimiru pod posebnim uvjetima, bez gledatelja. Dinamo ulazi u utakmicu u lošoj formi, bez pobjede u sedam uzastopnih susreta, dok su Varaždinci posljednji poraz doživjeli upravo od Dinama početkom listopada. Varaždin je u prošlom kolu propustio priliku preskočiti Dinamo na ljestvici, no sada im se ponovno pruža ta šansa, iako je njihov zadatak daleko od lakog.

Rijeka – Slaven Belupo, 15.00

Rijeka je, nakon neplaniranog ispadanja iz Europe, blizu toga da završi prvi dio sezone bez poraza i sada se bori za naslov jesenskog prvaka. S pobjedom protiv Slaven Belupa mogla bi završiti jesen na vrhu, no to neće biti lako jer će se morati nositi s brojnim izostancima, uključujući ključne igrače. Slaven Belupo, s druge strane, ima svoje probleme s izostancima, no situacija nije toliko ozbiljna kao kod Rijeke. Utakmica na Rujevici uvijek donose posebnu dinamiku i očekuje se uzbudljiv dvoboj.

Šibenik – Hajduk, 17.30

U utakmici na Šubićevcu, koja nosi visok rizik zbog napetosti među navijačima, Hajduk je favorit, iako dolazi bez Ivana Rakitića, dok suYassine Benrahou i Dajaku izbačeni iz momčadi. Nepovoljni vremenski uvjeti mogli bi dodatno zakomplicirati stvari, a Hajduk će morati biti oprezan jer se ne može opuštati u utakmicama na Šubićevcu, gdje nije imao puno sreće posljednjih godina. S druge strane, Šibenik je u borbi za opstanak i mora osvojiti bodove kako bi izbjegao ispadanje, pa se očekuje tvrd i neizvjestan susret.