HNL legenda: Preporučio bih Garciji da prvo napiše Livaja pa onda složi ostale igrače

Poznato je da Livaja ove sezone nije igrao ni približno onoliko koliko smo navikli gledati. Razlog su djelomično bile ozljede, ali i kadrovske odluke Garcíje. Ipak, nakon utakmice protiv NK Lokomotiva Zagreb, u kojoj je postigao pogodak i upisao asistenciju, Livaja je izjavio:

“Ozljeda je trebala trajati 2 tjedna, ali se odužila na 2 mjeseca na račun nečije greške. Nećemo govoriti čija greška. Sigurno da me to izbacilo iz ritma, a poslije je momčad igrala dobro. 15 godina sam u nogometu, jasno mi je da kada su rezultati tu, da se ne mijenja.

Normalno da me neke stvari ljute, ali klub je iznad svih. Nemam problema s trenerom. On ima neki svoj stil, ja mislim drugačije. Dobar je odnos, nema nikakve svađe, on jednostavno neke stvari vidi drugačije.”

Bivši napadač i aktualni trener Robert Špehar dotaknuo se te teme u razgovoru za net.hr. On smatra da Livaja mora igrati:

Neshvatljivo mi je da se brani teza, to Garcia ne može obraniti, kako se za Livaju ne može pronaći mjesto u ekipi koja zaostaje 10 bodova za Dinamom u prvenstvu. Da je Hajduk prvi, da ta njegova teza pije vodu, onda u redu, stavi Livaju na klupu, rezultat ti brani potez, ali imaš rezultat koji sve opravdava. Mislim da u takvoj situaciji Livaja ne bi niti A rekao, nego bi ulazio sa žarom i rekao idemo osvojiti prvenstvo. Marko Livaja jednostavno previše voli Hajduk. Ali, Hajduk zaostaje deset bodova s igrom koja nikako nije sjajna.’

“Vidjeli smo i protiv Lokomotive kako Hajduk jednostavno ne zna iskontrolirati utakmicu do kraja. Ne, nije mi jasno da Garcia ne može pronaći taktiku uklopiti jednog majstora nogometa Livaju. Ne samo zbog starih zasluga, nego Livaja zabije gol i Lokomotivi, on ga namjesti i 90 posto pridonese osvajanju tri boda, a i dalje nije siguran za iduću utakmicu da li će biti u sastavu.

To je nevjerojatno. Ovo što je Livaja rekao o ozljedi, ne bi u to htio ulaziti. Događalo se i prije, govorim to iz igračkog iskustva, da se ozljeda zakomplicira. No, gledajte jednu stvar. Svaki igrač je ljut kad ne igra. Imao on 17. ili 35. Svi mi volimo igrati i početi u prvih 11. Kad igraču postane svejedno, onda je vrijeme da se okače kopačke od klin.”