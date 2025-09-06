HNL ikona nakon samo dva mjeseca potjerana iz Rumunjske, sada dolazi u Dinamo?

Prema rumunjskim medijima, presudila mu je katastrofalna utakmica play-offa Konferencijske lige protiv Hackena (7:2), u kojoj je proglašen krivcem za četiri primljena gola. Nakon toga više nije bio ni na klupi.

Bosec Slaven zamijenio Rumunjskom: Igrat će za jedan od najvećih klubova VIDEO / Nesuđeni dinamovac donio bod Sloveniji u posljednjim minutama utakmice

Bosec se posljednjih dana spominjao i kao potencijalno pojačanje Dinama, koji na desnom beku ima samo Morisa Valinčića, dok je Pierre-Gabriel otpisan, a mladi Noa Mikić je zasad izvan prve momčadi.

U hrvatskom prvenstvu Bosec je za Inter Zaprešić i Slaven Belupo skupio 247 nastupa, uz četiri gola i 26 asistencija.