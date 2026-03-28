Hit-objava izazvala pomutnju u BiH: Navijač tražio 500 eura za pogled na Bilino polje, a onda…

Ulaznice za dvoboj rasprodane su u rekordnom roku, a na crnom tržištu dosežu cijenu od 2.000 do 2.500 konvertibilnih maraka. Velika potražnja dovela je i do nesvakidašnjih situacija, pa se tako na društvenim mrežama pojavila i ponuda za najam balkona s pogledom na stadion Bilino polje.

Tako je jedan Zeničanin na Facebooku objavio:

“Iznajmljujem balkon, cijena 500€, balkon može primiti 4 osobe, u cijenu ulaze roštilj i piće po vašem izboru. Samo ozbiljne ponude u iMbox“, no ubrzo je pojasnio da je riječ o šali, nakon što je dobio velik broj ozbiljnih upita:

“Oj dragi ljudi stanite i prestanite mi nuditi razne stvari u zamjenu za balkon. Ovo je sve otišlo malo predaleko. Ko nije skontao da se radi o šali i za*ebanciji, njegov problem. Balkon ostaje rezervisan isključivo za bližu mi porodicu i to je to. Idemo zajedno po prolaz na svjetsko…“

Uzavrela atmosfera tako samo potvrđuje koliko je važan ovaj susret za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Utakmica Bosna i Hercegovina – Italija igra se u utorak, 31. ožujka 2026. od 20:45, uz prijenos na SK1.