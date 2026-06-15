Heroj Zelenortskih Otoka ima 40 godina, vrijedi 50 tisuća eura – i uopće se ne zove Vozinha

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Nitko na utakmici između Španjolske i Zelenortskih Otoka (0:0) nije bio toliko puta spomenut kao Vozinha.

Vratar reprezentacije Zelenortskih Otoka u prvom je poluvremenu upisao čak četiri čudesne obrane i tako osigurao da njegova momčad na odmor protiv moćne Furije ode s povijesnih 0:0. Tu nije stao. Vozinha je briljirao i u nastavku te s novim nizom sjajnih intervencija svojoj reprezentaciji osigurao bod i kreiranje najveće senzacije dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva.

Njegove sjajne obrane odmah su potaknule pitanje diljem svijeta: tko je zapravo ovaj čuvar mreže i kako je dobio neobičan nadimak koji mu piše na dresu?

Vozinha je prije par dana otpuhao 40 svjećica na torti, a prošlu sezonu igrao je u drugoj portugalskoj ligi u Chavesu. Prema Transfermarktu vrijedi skromnih 50 tisuća eura.

Trenutno je slobodan igrač, a s obzirom na dob, lako je moguće i da igra posljednje utakmice u karijeri, u kojoj je igrao, između ostalih, za ciparski AEL Limassol, slovački Trenčin, portugalski Gil Vicente i moldavski Zimbru. Najviša vrijednost koju je ikada postigao iznosila je 350.000 eura kada je branio u Moldaviji, u sezoni 2015./2016.

Zanimljivo je i da se u službenim dokumentima Vozinha zapravo zove Josimar. Njegov je otac bio toliki zaljubljenik u nogomet da mu je prvotno htio dati ime Valdano, po slavnom argentinskom napadaču i idolu Real Madrida.

Međutim, vlasti na Zelenortskim Otocima to nisu dopustile, pa ga je otac na kraju nazvao po Josimaru, brazilskom desnom beku koji je postao kultna figura nakon što je zabio dva fantastična gola na Svjetskom prvenstvu 1986. godine.

U ekskluzivnom razgovoru za FIFA-u, Vozinha je otkrio kako je zapravo dobio nadimak koji na portugalskom jeziku u slobodnom prijevodu znači “bakin”.

“To je zbog mojih bake i djeda. Nikada nisam živio s roditeljima jer mi je otac bio u vojsci kada sam se rodio, a majka je morala stalno raditi. Odrastao sam s bakom i djedom. U mom kvartu svi su dečki bili puno stariji od mene. Stalno sam igrao nogomet na ulici, bio sam jako borben i buntovan, mrzio sam gubiti i zbog toga sam stalno dobivao batine. Kada im na terenu ne bih mogao uzvratiti, odlazio bih kući ljutit i namrgođen. Ostala djeca su me zbog toga stalno zadirkivala da idem kući plakati i žaliti se baki i djedu.”

Iako u početku nije volio taj nadimak, on je ostao uz njega. Kada je preselio u Angolu kako bi započeo svoju prvu inozemnu karijeru u klubu Progresso, u momčadi je već postojao jedan vratar koji se zvao Josimar. Kako na dresu nije htio nositi natpis “Josimar II”, odlučio je prihvatiti ime po kojem ga je ionako poznavala cijela njegova domovina.