Hazard otvorio dušu: Zabranio bih VAR, nervira me

U razgovoru za RTBF dotaknuo se i tehnologije Video Assistant Referee (VAR), koja se posljednjih godina koristi u mnogim natjecanjima. Hazard je jasno poručio da nije njezin pobornik te smatra da bi je trebalo ukloniti iz nogometa.

Prema njegovom mišljenju, VAR previše usporava igru i oduzima spontanost te emocije koje su oduvijek bile sastavni dio nogometa. Istaknuo je da je dio čari ovog sporta upravo u pogreškama i nepredvidivosti, koje su danas sve rjeđe zbog tehnoloških intervencija.

‘Riješio bih se VAR-a! Ne sviđa mi se, živcira me. Toliko toga oduzima nogometu, od emocija… samo da bi završio s istim problemima kao i prije. Nepravda u nogometu također ima svoj šarm, čak i ako je teško prihvatiti je kao navijač kada je protiv nas. Oduzima toliko emocija.’

‘Gledao sam utakmicu svog brata Thorgana, tip iz OHL-a zabije sjajan gol, ali pet minuta se čeka, ne zna se ništa… A onda slavi. Toliko je loše. Dakle, da, uklonio bih VAR.’

Podsjećamo, Hazard je najveći trag ostavio u Chelseaju za koji je upisao 110 golova i 88 asistencija u 352 utakmice. Još je igrao za Lille i Real Madrid.