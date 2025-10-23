Harry Kane trenutno je najbolji igrač na svijetu, ovakav start sezone nisu imali ni Ronaldo i Messi

Podijeli :

via Guliver

Dok su mnogi nogometni zaljubljenici pratili ogled Real Madrida i Juventusa, Bayern je na svom terenu lakoćom svladao Club Brugge rezultatom 4:0.

Među strijelcima se ponovno našao Harry Kane, koji je nastavio svoju nevjerojatnu golgetersku formu na početku sezone. Engleski napadač zabio je čak 20 pogodaka u samo 12 utakmica u svim natjecanjima, što je ritam koji ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi nikada nisu postigli.

Messi je u tri navrata došao do brojke od 20 golova tek nakon 17 susreta, dok je Ronaldo u sezoni 2014./2015. to uspio nakon 13 utakmica. Kane ove sezone izgleda još impresivnije nego prošle, kada je u Bundesligi postigao 26 golova i upisao osam asistencija, a u Ligi prvaka dodao 11 pogodaka i dvije asistencije.

20 – Harry Kane has scored 20 goals in 12 games for Bayern Munich in all competitions in 2025-26. This is faster to 20 than Lionel Messi or Cristiano Ronaldo have ever managed from the start of a season in their club careers (Messi 17 apps x3, Ronaldo 13 in 2014-15). Incredible. pic.twitter.com/7GBnwbk5Hj — OptaJoe (@OptaJoe) October 22, 2025

Bayern je glavni favorit za naslov prvaka, a ako Kane ove godine osvoji Ligu prvaka ili Svjetsko prvenstvo, mogao bi napokon doći i do svoje prve Zlatne lopte.