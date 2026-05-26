Hari Vukas vodit će drugu momčad Hajduka u novoj sezoni

Hari Vukas uskoro bi se trebao vratiti u Hajduk.

Tamo će,prema pisanju, Dalmatinskog portala preuzeti drugu momčad kluba. Bivši trener Dugopolja vodit će ekipu koja će od sljedeće sezone nastupati u Trećoj NL Jug, odnosno četvrtom rangu hrvatskog nogometa, a očekuje se još samo službena potvrda suradnje.

Vukasu će to biti još jedan povratak na Poljud, gdje je ranije radio u omladinskom pogonu kluba, ali i kao član stručnog stožera prve momčadi pod vodstvom Igora Tudora.

Glavni zadatak u novoj ulozi bit će mu razvoj mladih igrača i njihova priprema za seniorski nogomet. Druga momčad Hajduka zamišljena je kao važna poveznica između juniorske škole i prve ekipe, a u klubu vjeruju da bi Vukasovo iskustvo moglo imati značajnu ulogu u razvoju talenata.

Tijekom karijere radio je i kao pomoćni trener u Primorcu iz Stobreča, Karabüksporu, Galatasarayu, Marseilleu, Beşiktaşu i Kayserisporu, dok je samostalno vodio Zrinjski iz Mostara i Dugopolje.